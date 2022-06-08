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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/القوات-الأوكرانية-تطلق-5-قذائف-عيار122-ملم-على-جمهورية-دونيتسك-1063307965.html
القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف عيار122 ملم على جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف عيار122 ملم على جمهورية دونيتسك
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، مساء الأربعاء، إطلاق القوات الأوكرانية خمسة قذائف من عيار 122... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T21:30+0000
2022-06-08T21:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وقالت الممثلية في بيان لها إنه "تمّ تسجيل قصف من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية الساعة 22.40 [يتزامن مع توقيت موسكو]، تجاه بلدة نوفغورودسكوي بدونيتسك (بمنطقة بانتيليمونوفكا)، وجرى إطلاق خمسة قذائف من عيار 122 مليمترا".وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/مقتل-5-مدنيين-وإصابة-24-آخرين-إثر-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1063107737.html
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أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف عيار122 ملم على جمهورية دونيتسك

21:30 GMT 08.06.2022
© Sputnik . Victor Antonyuk  / الذهاب إلى بنك الصورجنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني ، جمهورية لوغانسك الشعبية، 24 مايو 2022
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني ، جمهورية لوغانسك الشعبية، 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Victor Antonyuk
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، مساء الأربعاء، إطلاق القوات الأوكرانية خمسة قذائف من عيار 122 مليمترا على بلدة بانتيليمونوفكا في الجمهورية.
دونيتسك - سبوتنيك. وقالت الممثلية في بيان لها إنه "تمّ تسجيل قصف من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية الساعة 22.40 [يتزامن مع توقيت موسكو]، تجاه بلدة نوفغورودسكوي بدونيتسك (بمنطقة بانتيليمونوفكا)، وجرى إطلاق خمسة قذائف من عيار 122 مليمترا".
منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين إثر قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
5 يونيو, 07:52 GMT
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.
وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف.
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Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:39 GMT
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