https://arabic.sputniknews.com/20220608/القوات-الأوكرانية-تطلق-5-قذائف-عيار122-ملم-على-جمهورية-دونيتسك-1063307965.html
القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف عيار122 ملم على جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف عيار122 ملم على جمهورية دونيتسك
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، مساء الأربعاء، إطلاق القوات الأوكرانية خمسة قذائف من عيار 122... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T21:30+0000
2022-06-08T21:30+0000
2022-06-08T21:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062754682_0:165:3195:1962_1920x0_80_0_0_8ac514d5cf5165183c2d56809d615568.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وقالت الممثلية في بيان لها إنه "تمّ تسجيل قصف من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية الساعة 22.40 [يتزامن مع توقيت موسكو]، تجاه بلدة نوفغورودسكوي بدونيتسك (بمنطقة بانتيليمونوفكا)، وجرى إطلاق خمسة قذائف من عيار 122 مليمترا".وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/مقتل-5-مدنيين-وإصابة-24-آخرين-إثر-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1063107737.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062754682_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4167ebb52706b659c3df9038e6fe4137.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف عيار122 ملم على جمهورية دونيتسك
تابعنا عبر
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، مساء الأربعاء، إطلاق القوات الأوكرانية خمسة قذائف من عيار 122 مليمترا على بلدة بانتيليمونوفكا في الجمهورية.
دونيتسك - سبوتنيك
. وقالت الممثلية في بيان لها إنه "تمّ تسجيل قصف من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية الساعة 22.40 [يتزامن مع توقيت موسكو]، تجاه بلدة نوفغورودسكوي بدونيتسك (بمنطقة بانتيليمونوفكا)، وجرى إطلاق خمسة قذائف من عيار 122 مليمترا".
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.
وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية
غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف.