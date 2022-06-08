https://arabic.sputniknews.com/20220608/الكرملين-أزمة-الغذاء-العالمية-قد-بدأت-والسبب-قرارت-الدول-الخاطئة-وغير-المسؤولة-1063273134.html
الكرملين: أزمة الغذاء العالمية قد بدأت والسبب قرارت الدول الخاطئة وغير المسؤولة
الكرملين: أزمة الغذاء العالمية قد بدأت والسبب قرارت الدول الخاطئة وغير المسؤولة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن أزمة الغذاء العالمية بدأت بالفعل، والسبب الأهم القرارات الخاطئة للحكومات والدول، وليس... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T11:55+0000
2022-06-08T11:55+0000
2022-06-08T11:55+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "يجب أن نفهم موقف الجانب الأوكراني، نحن نتحدث عن الحبوب الأوكرانية وعلى حد علمنا هذه الحبوب أقل بكثير مما يقول الأوكرانيون أنفسهم وبالتالي تأثيرها ليس كبير على أسواق الحبوب الدولية".وأضاف قائلا: "هذه نسبة ضئيلة جدًا سيكون لها تأثير كبير على تطور أزمة الغذاء العالمية التي بدأت بالفعل".وتابع قائلا: "لافروف قال إن الأزمة الأوكرانية لم تكن هي التي تسببت في أزمة الغذاء في العالم أو حفزتها. وقد سبق ذلك سلسلة كاملة من الأحداث والقرارات الخاطئة للحكومات في جميع أنحاء العالم".وأفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن موعد تحديد الاجتماع المتعلق بقضية الغذاء والحبوب لروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة سيتم بعد نتائج المفاوضات بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في أنقرة.وذكرت قناة "تي آر تي خبر" التركية الرسمية نقلا عن مصادرها، أن تحديد موعد الاجتماع الثلاثي بشأن قضية الحبوب سيكون بناء على نتائج المفاوضات الثنائية بين روسيا وتركيا في أنقرة اليوم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: أزمة الغذاء العالمية قد بدأت والسبب قرارت الدول الخاطئة وغير المسؤولة
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن أزمة الغذاء العالمية بدأت بالفعل، والسبب الأهم القرارات الخاطئة للحكومات والدول، وليس الأزمة الأوكرانية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "يجب أن نفهم موقف الجانب الأوكراني، نحن نتحدث عن الحبوب الأوكرانية وعلى حد علمنا هذه الحبوب أقل بكثير مما يقول الأوكرانيون أنفسهم وبالتالي تأثيرها ليس كبير على أسواق الحبوب الدولية".
وأضاف قائلا: "هذه نسبة ضئيلة جدًا سيكون لها تأثير كبير على تطور أزمة الغذاء العالمية التي بدأت بالفعل".
وتابع قائلا: "لافروف قال إن الأزمة الأوكرانية لم تكن هي التي تسببت في أزمة الغذاء في العالم أو حفزتها. وقد سبق ذلك سلسلة كاملة من الأحداث والقرارات الخاطئة للحكومات في جميع أنحاء العالم".
وأفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن موعد تحديد الاجتماع المتعلق بقضية الغذاء والحبوب لروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة سيتم بعد نتائج المفاوضات بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في أنقرة.
وذكرت قناة "تي آر تي خبر" التركية
الرسمية نقلا عن مصادرها، أن تحديد موعد الاجتماع الثلاثي بشأن قضية الحبوب سيكون بناء على نتائج المفاوضات الثنائية بين روسيا وتركيا في أنقرة اليوم.