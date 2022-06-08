https://arabic.sputniknews.com/20220608/الكرملين-لندن-لم-تطلب-من-موسكو-المساعدة-في-تبادل-الأسرى-للحصول-على-المرتزقة-البريطانيين-1063271009.html

الكرملين: لندن لم تطلب من موسكو المساعدة في تبادل الأسرى للحصول على المرتزقة البريطانيين

الكرملين: لندن لم تطلب من موسكو المساعدة في تبادل الأسرى للحصول على المرتزقة البريطانيين

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، للصحفيين، إن لندن لم ترسل لموسكو طلبات للمساعدة في تبادل المرتزقة البريطانيين الذين استسلموا... 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T11:19+0000

2022-06-08T11:19+0000

2022-06-08T11:19+0000

روسيا

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وردا على سؤال عما إذا كانت هناك محاولات من قبل السلطات البريطانية لحل هذه المسألة مع موسكو، قال بيسكوف: "لا، لم يكن هناك محاولات".وردا على سؤال حول ما إذا كانت محاولة المملكة المتحدة لاستئناف الحكم ستعتبر اعترافا من جانبها بسيادة جمهورية دونيتسك وشرعية تحقيقها ومحاكمتها، قال بيسكوف: "هذه هي الطريقة الصحيحة التي يمكن بها طرح السؤال".وفي نهاية أبريل/نيسان، فتح مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك الشعبية قضية جنائية ضد العديد من المرتزقة الأجانب، منهم مواطنان بريطانيان ومواطن مغربي.وفي نهاية مايو/ أيار، انتهى التحقيق في القضية المرفوعة ضد مجموعة مرتزقة من بريطانيا والمغرب.وأعلن مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك الشعبية، يوم أمس الأحد، انتهاء التحقيق وإحالة القضية الجنائية ضد المرتزق البريطاني أيدن أسلين إلى المحكمة، حيث ينتظر أن يواجه عقوبة الإعدام.وأعلن المكتب في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تلغرام": "انتهت دائرة التحقيق من التحقيق في قضية جنائية ضد مرتزق أجنبي - المواطن البريطاني أيدن دانيال جون مارك أسلين ... مع الأخذ في الاعتبار زمن الحرب وبناء على أحكام القانون الجنائي الحالي وبناء على نتائج المحاكمة، قد يتم تسليط على المرتزق إجراء عقابي استثنائي- عقوبة الإعدام".وأضاف البيان أن التحقيق أثبت أنه شارك في العدوان المسلح لأوكرانيا للاستيلاء بالقوة على السلطة في جمهورية دونيتسك مقابل مكافأة. تجدر الإشارة إلى أن القضية الجنائية أحيلت إلى المحكمة للنظر في أسسها الموضوعية والجلسة الأولى ستعقد قريبا.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/الكرملين-الجانب-الأوكراني-خرج-من-مسار-المفاوضات-ولا-يمكن-الحديث-عن-التحضير-لاجتماع-بوتين-وزيلينسكي-1063268685.html

https://arabic.sputniknews.com/20220602/الكرملين-لا-توجد-أي-اتصالات-حاليا-بين-موسكو-وواشنطن-1062979020.html

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روسيا