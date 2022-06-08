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https://arabic.sputniknews.com/20220608/الليرة-التركية-تسجل-أدنى-مستوياتها-منذ-ديسمبر-2021-1063268268.html
الليرة التركية تسجل أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021
الليرة التركية تسجل أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021
تراجعت قيمة العملة التركية إلى أكثر من 17 ليرة للدولار الواحد، للمرة الأولى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، وسط طلب قوي على العملة الأجنبية بدأ هذا الأسبوع، بعد... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T10:46+0000
2022-06-08T10:46+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
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وهبطت الليرة بنسبة 2% إلى 17.1048 للدولار اليوم الأربعاء، لتواصل خسائرها هذا العام إلى 22%، وهو أسوأ أداء في الأسواق الناشئة، بحسب وكالة "بلومبيرغ".إنها تتراجع للعام العاشر على التوالي حيث يؤدي إصرار أردوغان على خفض أسعار الفائدة إلى إبقاء البنك المركزي على السياسة النقدية فضفاضة، في حين سجل التضخم أسرع وتيرة منذ عام 1998.تعمق الانخفاض هذا الأسبوع، لتتجه العملة نحو تسجيل أسوأ الخسائر منذ 11 مارس/ آذار، حيث تعهد أردوغان بعدم السماح بتشديد السياسة النقدية، ووعد بخفض أسعار الفائدة في خطابه الأخير.صعدت الشركات في البلاد من مشترياتها من العملات الأجنبية ردا على ذلك، وفقا لما نقلته الوكالة عن تجار طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علنا.خلال الاجتماعات الخمسة الماضية، ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة عند 14% حتى مع نمو أسعار المستهلكين بنسبة 73.5% وسط أزمة الإمدادات العالمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/تشاووش-أوغلو-ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-وتركيا-بنسبة-100--1063260076.html
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم

الليرة التركية تسجل أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021

10:46 GMT 08.06.2022
© AP Photo / YASIN AKGULعامل بمكتب صرف العملات يعد الليرة التركية أحد مكاتب الصرافة في إسطنبول
عامل بمكتب صرف العملات يعد الليرة التركية أحد مكاتب الصرافة في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / YASIN AKGUL
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تراجعت قيمة العملة التركية إلى أكثر من 17 ليرة للدولار الواحد، للمرة الأولى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، وسط طلب قوي على العملة الأجنبية بدأ هذا الأسبوع، بعد أن استبعد الرئيس رجب طيب أردوغان رفع الفائدة رغم تفاقم التضخم.
وهبطت الليرة بنسبة 2% إلى 17.1048 للدولار اليوم الأربعاء، لتواصل خسائرها هذا العام إلى 22%، وهو أسوأ أداء في الأسواق الناشئة، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
إنها تتراجع للعام العاشر على التوالي حيث يؤدي إصرار أردوغان على خفض أسعار الفائدة إلى إبقاء البنك المركزي على السياسة النقدية فضفاضة، في حين سجل التضخم أسرع وتيرة منذ عام 1998.
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تعمق الانخفاض هذا الأسبوع، لتتجه العملة نحو تسجيل أسوأ الخسائر منذ 11 مارس/ آذار، حيث تعهد أردوغان بعدم السماح بتشديد السياسة النقدية، ووعد بخفض أسعار الفائدة في خطابه الأخير.
صعدت الشركات في البلاد من مشترياتها من العملات الأجنبية ردا على ذلك، وفقا لما نقلته الوكالة عن تجار طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علنا.
خلال الاجتماعات الخمسة الماضية، ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة عند 14% حتى مع نمو أسعار المستهلكين بنسبة 73.5% وسط أزمة الإمدادات العالمية.
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