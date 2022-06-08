المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية روسيا وتركيا

لافروف: حصة الحبوب الأوكرانية على نطاق عالمي ليست كبيرة جدا

لافروف: نحن نقدر كثيرا جهود أصدقائنا الأتراك الذين يبحثون عن سبل للخروج من الوضع العام وكيفية إخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية والسماح للسفن الأجنبية بمغادرة هذه الموانئ التي تستخدم عموما كرهائن هناك.

لافروف عن تصدير الحبوب الأوكرانية: دعونا نرى كيف سيتم ترجمة الاتفاقات الأولية التي نوقشت في تركيا إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.