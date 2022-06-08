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لافروف: لا توجد علاقة بين الحبوب الأوكرانية ومشكلة الغذاء، لكن الاتحاد الأوروبي يصورها كأنها "كارثة عالمية"
https://arabic.sputniknews.com/20220608/المؤتمر-الصحفي-المشترك-لوزيري-خارجية-روسيا-وتركيا-1063258032.html
المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية روسيا وتركيا
المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية روسيا وتركيا
انطلق المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي

المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية روسيا وتركيا

08:47 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 08:52 GMT 08.06.2022)
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يتبع
انطلق المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو.
الجديد أولاًالقديم أولاً
09:17 GMT 08.06.2022
لافروف: روسيا مستعدة لعقد اجتماع رباعي مع الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا على تصدير الحبوب في اسطنبول
لافروف: حول عقد هذا الاجتماع في اسطنبول نحن مستعدون لمثل هذه الاجتماعات. نحن نقدر اهتمام الأمم المتحدة.
09:14 GMT 08.06.2022
لافروف: عملية انتقال روسيا وتركيا إلى التسوية بالعملات الوطنية في مرحلة متقدمة
أكد لافروف أن عملية الانتقال إلى استخدام العملات الوطنية للتسويات المتبادلة بين روسيا وتركيا في مرحلة متقدمة.
وأضاف: لدينا آفاق جيدة للتحول إلى استخدام العملات الوطنية للتسويات المتبادلة. هذه العملية هي بالفعل في مرحلة متقدمة. نناقش أيضا استخدام بطاقة الدفع الروسية "مير" في تركيا، والتي بالطبع ستسمح باستعادة التدفقات السياحية لمستوى ما قبل الوباء. كان الرقم القياسي ما يقرب من سبعة ملايين سائح سنويا، وكان هذا الرقم في العام الماضي أربعة ملايين، ويستمر في الزيادة.
09:11 GMT 08.06.2022
لافروف: حصة الحبوب الأوكرانية على نطاق عالمي ليست كبيرة جدا
لافروف: نحن نقدر كثيرا جهود أصدقائنا الأتراك الذين يبحثون عن سبل للخروج من الوضع العام وكيفية إخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية والسماح للسفن الأجنبية بمغادرة هذه الموانئ التي تستخدم عموما كرهائن هناك.
لافروف عن تصدير الحبوب الأوكرانية: دعونا نرى كيف سيتم ترجمة الاتفاقات الأولية التي نوقشت في تركيا إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.
08:56 GMT 08.06.2022
08:55 GMT 08.06.2022
لافروف: ناقشت مع أوغلو إمكانية التحضير للاجتماع القادم بين روسيا وتركيا على أعلى مستوى
لافروف لأوغلو: مسار العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا يجري وفقا للخطة تماما
لافروف: ممثلون عن الجيشين الروسي والتركي يناقشون عملية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
لافروف تعليقا على طلب زيلينسكي لتوفير أنظمة صاروخية مضادة للسفن: في رأيي الجميع يفهم جيدا مثل هذه التصريحات
لافروف: روسيا وتركيا تدركان ضرورة ضمان الأمن في البحر الأسود
08:51 GMT 08.06.2022
أوغلو: خلال المحادثات في أنقرة مع لافروف، ناقشنا التطورات في سوريا والشرق الأوسط
أوغلو: تركيا تعتبر خطة الأمم المتحدة لحل قضية الحبوب مقبولة
أوغلو: ستواصل تركيا وروسيا مناقشة تطوير التعاون في المجال الاقتصادي
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