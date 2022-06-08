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المجلس الطبي الأردني يشكر جامعة فولغوغراد الروسية على تدريب الأطباء
المجلس الطبي الأردني يشكر جامعة فولغوغراد الروسية على تدريب الأطباء
قدم ممثل المجلس الطبي الأردني محمد المصالحة، رسالة شكر لجامعة فولغوغراد الطبية الحكومية الروسية على تدريب أطباء المملكة، بحسب ما أفادت به الخدمة الصحفية... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T14:50+0000
2022-06-08T14:50+0000
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وجاء في البيان: "يعرب المكتب التمثيلي لنقابة الأطباء في مدينة مادبا، ممثلا برئيس وأعضاء اللجنة الإدارية، عن خالص امتنانه وتقديره لجامعة فولغوغراد الطبية الحكومية، ممثلة برئيسها الدكتور فلاديمير شكارين، على المساهمة في تطوير الرعاية الصحية وتعليم أطباء المستقبل من أجل تزويد المملكة الأردنية الهاشمية بأطباء مؤهلين تأهيلا عاليا".وبحسب الجامعة، فإن أكثر من 170 طالبا أردنيا يدرسون في الجامعة في كليتي طب الأسنان والطب العام. عند التخرج يخضع الخريجون لامتحان تأهيل في بلدهم، ويلاحظ أن الطلاب الذين درسوا في فولغوغراد يظهرون نتائج جيدة.يذكر أن دراسة أصدرها المكتب الثقافي الأردني في موسكو كشفت قي وقت سابق عن تزايد لافت في أعداد الطلبة الأردنيين في الجامعات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211107/الطب-الأكثر-تخصصاالصداقة-الروسية-وجهة-تاريخية-للطلاب-العرب-في-روسيا-1050639915.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, روسيا

المجلس الطبي الأردني يشكر جامعة فولغوغراد الروسية على تدريب الأطباء

14:50 GMT 08.06.2022
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فحص و معالجة مرضى كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev
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قدم ممثل المجلس الطبي الأردني محمد المصالحة، رسالة شكر لجامعة فولغوغراد الطبية الحكومية الروسية على تدريب أطباء المملكة، بحسب ما أفادت به الخدمة الصحفية للجامعة.
وجاء في البيان: "يعرب المكتب التمثيلي لنقابة الأطباء في مدينة مادبا، ممثلا برئيس وأعضاء اللجنة الإدارية، عن خالص امتنانه وتقديره لجامعة فولغوغراد الطبية الحكومية، ممثلة برئيسها الدكتور فلاديمير شكارين، على المساهمة في تطوير الرعاية الصحية وتعليم أطباء المستقبل من أجل تزويد المملكة الأردنية الهاشمية بأطباء مؤهلين تأهيلا عاليا".
وبحسب الجامعة، فإن أكثر من 170 طالبا أردنيا يدرسون في الجامعة في كليتي طب الأسنان والطب العام. عند التخرج يخضع الخريجون لامتحان تأهيل في بلدهم، ويلاحظ أن الطلاب الذين درسوا في فولغوغراد يظهرون نتائج جيدة.
يذكر أن دراسة أصدرها المكتب الثقافي الأردني في موسكو كشفت قي وقت سابق عن تزايد لافت في أعداد الطلبة الأردنيين في الجامعات الروسية.
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