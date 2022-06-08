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https://arabic.sputniknews.com/20220608/المغرب-البحرية-الملكية-تنقذ-385-مهاجرا-غير-شرعيا-1063263490.html
المغرب… البحرية الملكية تنقذ 385 مهاجرا غير شرعيا
المغرب… البحرية الملكية تنقذ 385 مهاجرا غير شرعيا
تمكنت القوات البحرية الملكية في المغرب من مساعدة نحو 400 مهاجر غير شرعي خلال عمليات قام بها أفرادها في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T09:49+0000
2022-06-08T09:49+0000
العالم العربي
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ذكر ذلك مصدر عسكري مغربي، وفقا لوكالة أنباء المغرب العربي، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن غالبية المهاجرين الذين تم تقديم المساعدة لهم ينحدرون من أصول أفريقية وخاصة منطقة جنوب الصحراء.وقالت الوكالة إنها علمت من مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قدمت المساعدة إلى 385 فردا من المهاجرين غير الشرعيين خلال الفترة ما بين 30 مايو/ أيار حتى الـ 6 من يونيو/ حزيران الجاري.ولفت المصدر إلى أن هؤلاء المهاجرين كان بينهم نساء وأطفال.وأوضح المصدر أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم كانوا يستقلون قوارب مصنوعة بطريقة تقليدية، مشيرا إلى أنهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية وأنه تم نقلهم إلى أقرب موانئ المملكة.
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العالم العربي

المغرب… البحرية الملكية تنقذ 385 مهاجرا غير شرعيا

09:49 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / MV PINAR E CREW / UNHCRقارب مهاجرين
قارب مهاجرين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / MV PINAR E CREW / UNHCR
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تمكنت القوات البحرية الملكية في المغرب من مساعدة نحو 400 مهاجر غير شرعي خلال عمليات قام بها أفرادها في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
ذكر ذلك مصدر عسكري مغربي، وفقا لوكالة أنباء المغرب العربي، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن غالبية المهاجرين الذين تم تقديم المساعدة لهم ينحدرون من أصول أفريقية وخاصة منطقة جنوب الصحراء.
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وقالت الوكالة إنها علمت من مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قدمت المساعدة إلى 385 فردا من المهاجرين غير الشرعيين خلال الفترة ما بين 30 مايو/ أيار حتى الـ 6 من يونيو/ حزيران الجاري.
ولفت المصدر إلى أن هؤلاء المهاجرين كان بينهم نساء وأطفال.
وأوضح المصدر أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم كانوا يستقلون قوارب مصنوعة بطريقة تقليدية، مشيرا إلى أنهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية وأنه تم نقلهم إلى أقرب موانئ المملكة.
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