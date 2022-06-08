https://arabic.sputniknews.com/20220608/المفوضية-الأوروبية-تخصص-أكثر-من-7-ملايين-يورو-لدعم-التحقيق-في-أوكرانيا-1063275505.html

المفوضية الأوروبية تخصص أكثر من 7 ملايين يورو لدعم التحقيق في أوكرانيا

المفوضية الأوروبية تخصص أكثر من 7 ملايين يورو لدعم التحقيق في أوكرانيا

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، على تخصيص 7.25 مليون يورو لدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الأحداث في أوكرانيا، حسبما ذكرت المفوضية... 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T12:15+0000

2022-06-08T12:15+0000

2022-06-08T12:15+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

المفوضية الأوروبية

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وكما ورد في البيان، فإن "هذا سيساعد المحكمة الجنائية الدولية على توسيع قدرتها على التحقيق في الجرائم في أوكرانيا".وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه رايندرز إن الاتحاد الأوروبي "يعمل عن كثب مع المحكمة الجنائية الدولية للتأكد من أن الجناة" لن يفلتوا من العقاب.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا ترفض رفضا قاطعا اتهامات كييف بارتكاب جرائم حرب على أراضي أوكرانيا، وتذكر أنها ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.يذكر أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية غير معترف به من قبل عدد من البلدان، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.

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