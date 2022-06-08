https://arabic.sputniknews.com/20220608/اليونان-تسجل-أول-إصابة-بـجدري-القرود-1063308930.html
اليونان تسجل أول إصابة بـ"جدري القرود"
اليونان تسجل أول إصابة بـ"جدري القرود"
أعلنت اليونان، الأربعاء، تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود لتنضم إلى قائمة الدول التي ظهر بها المرض. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T23:39+0000
2022-06-08T23:39+0000
2022-06-08T23:39+0000
جدري القردة
اليونان
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أثينا - سبوتنيك. ونقلت شبكة "أي أر تي" التلفزيونية الحكومية عن الهيئة الوطنية للصحة العامة قولها إنه تم رصد أعراض المرض لدى رجل زار البرتغال مؤخرا، وأن نتائج الاختبارات الأولية كانت إيجابية. وتم إرسال تلك النتائج إلى مختبر علم الأحياء الدقيقة في مدينة سالونيك لتأكيد حالة جدري القردة.وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المريض نقل إلى المستشفى، وهو بحالة مستقرة، وخطر انتشار المرض لا يزال منخفضا.وكانت وسائل الإعلام المحلية قد أفادت في وقت سابق بحالتين متحملتين للإصابة بجدري القردة، لكنها لم تتأكد.يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الأربعاء تسجيل أكثر من ألف إصابة بجدري القردة في 29 بلدا حول العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/الصحة-العالمية-ارتفاع-إصابات-جدري-القرود-إلى-780--1063132552.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
جدري القردة, اليونان
اليونان تسجل أول إصابة بـ"جدري القرود"
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أعلنت اليونان، الأربعاء، تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود لتنضم إلى قائمة الدول التي ظهر بها المرض.
أثينا - سبوتنيك
. ونقلت شبكة "أي أر تي" التلفزيونية الحكومية عن الهيئة الوطنية للصحة العامة قولها إنه تم رصد أعراض المرض لدى رجل زار البرتغال مؤخرا، وأن نتائج الاختبارات الأولية كانت إيجابية. وتم إرسال تلك النتائج إلى مختبر علم الأحياء الدقيقة في مدينة سالونيك لتأكيد حالة جدري القردة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المريض نقل إلى المستشفى، وهو بحالة مستقرة، وخطر انتشار المرض لا يزال منخفضا.
وكانت وسائل الإعلام المحلية قد أفادت في وقت سابق بحالتين متحملتين للإصابة بجدري القردة، لكنها لم تتأكد.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الأربعاء تسجيل أكثر من ألف إصابة بجدري القردة ف
ي 29 بلدا حول العالم.