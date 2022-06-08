https://arabic.sputniknews.com/20220608/بطولة-البيتزا-الأرجنتينية-مطبخ-يحترق-ورقص-يشعل-الساحة-1063260331.html

بطولة البيتزا الأرجنتينية... مطبخ يحترق ورقص يشعل الساحة

بطولة البيتزا الأرجنتينية... مطبخ يحترق ورقص يشعل الساحة

شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يوم أمس الثلاثاء، بطولة البيتزا الأرجنتينية بدورتها العاشرة هذا العام، حيث ينال فائز البطولة على وسام "البطل الأرجنتيني... 08.06.2022, سبوتنيك عربي

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جمعت البطولة المفتوحة 150 شخصاً، من بين الموهوبين الذين لا يعدون البيتزا اللذيذة فحسب، بل يمكنهم أيضًا القيام بحركات بهلوانية ورقص مع العجين أثناء التحضير.بالإضافة إلى ذلك، تنافس المشاركون من مختلف البلدان على طريقة تحضير العجين بسرعة عالية، وتقسيمها على أشكال دائرية مثالية، وبالطبع أعدوا أشهى البيتزا.أذهلت الجميع "البيتزا النارية" للأرجنتيني ماكسيميليانو ميريس. حيث أن هذه الطريقة في إعداد القاعدة الأساسية للبيتزا أذهلت جميع حكام لجنة البطولة والمتفرجين.يحصل الثلاثة الأوائل على فرصة تمثيل بلادهم في بطولة العالم للبيتزا 2023 التي ستُقام في بارما بإيطاليا.

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