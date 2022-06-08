https://arabic.sputniknews.com/20220608/بطولة-البيتزا-الأرجنتينية-مطبخ-يحترق-ورقص-يشعل-الساحة-1063260331.html
بطولة البيتزا الأرجنتينية... مطبخ يحترق ورقص يشعل الساحة
بطولة البيتزا الأرجنتينية... مطبخ يحترق ورقص يشعل الساحة
شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يوم أمس الثلاثاء، بطولة البيتزا الأرجنتينية بدورتها العاشرة هذا العام، حيث ينال فائز البطولة على وسام "البطل الأرجنتيني... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T10:40+0000
2022-06-08T10:40+0000
2022-06-08T10:40+0000
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جمعت البطولة المفتوحة 150 شخصاً، من بين الموهوبين الذين لا يعدون البيتزا اللذيذة فحسب، بل يمكنهم أيضًا القيام بحركات بهلوانية ورقص مع العجين أثناء التحضير.بالإضافة إلى ذلك، تنافس المشاركون من مختلف البلدان على طريقة تحضير العجين بسرعة عالية، وتقسيمها على أشكال دائرية مثالية، وبالطبع أعدوا أشهى البيتزا.أذهلت الجميع "البيتزا النارية" للأرجنتيني ماكسيميليانو ميريس. حيث أن هذه الطريقة في إعداد القاعدة الأساسية للبيتزا أذهلت جميع حكام لجنة البطولة والمتفرجين.يحصل الثلاثة الأوائل على فرصة تمثيل بلادهم في بطولة العالم للبيتزا 2023 التي ستُقام في بارما بإيطاليا.
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фото, صور, وسائط متعددة
بطولة البيتزا الأرجنتينية... مطبخ يحترق ورقص يشعل الساحة تابعنا عبر
شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يوم أمس الثلاثاء، بطولة البيتزا الأرجنتينية بدورتها العاشرة هذا العام، حيث ينال فائز البطولة على وسام "البطل الأرجنتيني العظيم"، ويحصل على مكان في المنتخب الأرجنتيني الذي سيمثل البلاد في بطولة العالم للبيتزا 2023 في إيطاليا.
© AP Photo / Rodrigo Abd
خبير بيتزا يؤدي استعراضا خلال "بطولة البيتزا الأرجنتينية" في بوينس آيرس، الأرجنتين، 7 يونيو 2022.
خبير بيتزا يؤدي استعراضا خلال "بطولة البيتزا الأرجنتينية" في بوينس آيرس، الأرجنتين، 7 يونيو 2022.
© AP Photo / Rodrigo Abd
متطوعون يبتسمون أثناء توزيع شرائح البيتزا، التي صنعها خبراء البيتزا، أثناء حضور "بطولة البيتزا الأرجنتينية" في بوينس آيرس، الأرجنتين، 7 يونيو 2022.
متطوعون يبتسمون أثناء توزيع شرائح البيتزا، التي صنعها خبراء البيتزا، أثناء حضور "بطولة البيتزا الأرجنتينية" في بوينس آيرس، الأرجنتين، 7 يونيو 2022.
© AP Photo / Rodrigo Abd خبراء البيتزا يلتقطون صورًا خلال معرض في إطار "بطولة البيتزا الأرجنتينية" في بوينس آيرس، الأرجنتين، 7 يونيو 2022.
خبراء البيتزا يلتقطون صورًا خلال معرض في إطار "بطولة البيتزا الأرجنتينية" في بوينس آيرس، الأرجنتين، 7 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Luis Robayo
طاهي بيتزا يتنافس خلال "بطولة البيتزا الأرجنتينية" العاشرة في بوينس آيرس، في 7 يونيو 2022.
طاهي بيتزا يتنافس خلال "بطولة البيتزا الأرجنتينية" العاشرة في بوينس آيرس، في 7 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Luis Robayo
طاهي بيتزا يستعرض مهارته خلال "بطولة البيتزا الأرجنتينية" العاشرة في بوينس آيرس، في 7 يونيو 2022.
طاهي بيتزا يستعرض مهارته خلال "بطولة البيتزا الأرجنتينية" العاشرة في بوينس آيرس، في 7 يونيو 2022.
© AP Photo / Rodrigo Abd
متطوعون يوزعون على الحضور قطع البيتزا، التي أعدها خبراء البيتزا خلال "بطولة البيتزا الأرجنتينية" في بوينس آيرس، الأرجنتين، 7 يونيو 2022.
متطوعون يوزعون على الحضور قطع البيتزا، التي أعدها خبراء البيتزا خلال "بطولة البيتزا الأرجنتينية" في بوينس آيرس، الأرجنتين، 7 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Luis Robayo الأرجنتيني ماكسيميليانو ميريس، الفائز في بطولة عام 2019، قدم عرضًا مدهشاً خلال "بطولة البيتزا الأرجنتينية" العاشرة في بوينس آيرس، في 7 يونيو 2022.
الأرجنتيني ماكسيميليانو ميريس، الفائز في بطولة عام 2019، قدم عرضًا مدهشاً خلال "بطولة البيتزا الأرجنتينية" العاشرة في بوينس آيرس، في 7 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Luis Robayo
طاهي بيتزا خلال مشاركته في "بطولة البيتزا الأرجنتينية" العاشرة في بوينس آيرس، الأرجنتين 7 يونيو 2022.
طاهي بيتزا خلال مشاركته في "بطولة البيتزا الأرجنتينية" العاشرة في بوينس آيرس، الأرجنتين 7 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Luis Robayo
رجل يقوم بتوزيع البيتزا على الحضور في "بطولة البيتزا الأرجنتينية" العاشرة في بوينس آيرس، الأرجنتين 7 يونيو 2022.
رجل يقوم بتوزيع البيتزا على الحضور في "بطولة البيتزا الأرجنتينية" العاشرة في بوينس آيرس، الأرجنتين 7 يونيو 2022.
جمعت البطولة المفتوحة 150 شخصاً، من بين الموهوبين الذين لا يعدون البيتزا اللذيذة فحسب، بل يمكنهم أيضًا القيام بحركات بهلوانية ورقص مع العجين أثناء التحضير.
بالإضافة إلى ذلك، تنافس المشاركون من مختلف البلدان على طريقة تحضير العجين بسرعة عالية، وتقسيمها على أشكال دائرية مثالية، وبالطبع أعدوا أشهى البيتزا.
أذهلت الجميع "البيتزا النارية" للأرجنتيني ماكسيميليانو ميريس. حيث أن هذه الطريقة في إعداد القاعدة الأساسية للبيتزا أذهلت جميع حكام لجنة البطولة والمتفرجين.
يحصل الثلاثة الأوائل على فرصة تمثيل بلادهم في
بطولة العالم للبيتزا
2023 التي ستُقام في بارما بإيطاليا.