https://arabic.sputniknews.com/20220608/بعد-ردها-على-بيونغ-يانغ-بوابل-من-الصواريخ-ما-هي-قدرات-كوريا-الجنوبية-الصاروخية-1063273986.html

بعد ردها على بيونغ يانغ بوابل من الصواريخ… ما هي قدرات كوريا الجنوبية الصاروخية؟

بعد ردها على بيونغ يانغ بوابل من الصواريخ… ما هي قدرات كوريا الجنوبية الصاروخية؟

دخلت الأزمة في شبه الجزيرة الكورية مرحلة جديدة من التوتر بعدما أطلقت سيئول وواشنطن 8 صواريخ (أرض - أرض) للتأكيد على قدرتها على مواجهة أي تهديدات من بيونغ يانغ. 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T12:18+0000

2022-06-08T12:18+0000

2022-06-08T12:18+0000

رصد عسكري

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

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وجاء إطلاق صواريخ سيئول وواشنطن بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية 8 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان خلال 35 دقيقة، الأحد الماضي، ضمن سلسلة تجارب صاروخية وصلت إلى 18 تجربة منذ بداية العام الحالي.وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، في اليوم التالي، إن كوريا الجنوبية سترد بحزم على أي "استفزاز من كوريا الشمالية".ما هي قدرات كوريا الجنوبية الصاروخية؟طورت كوريا الجنوبية قدراتها الصاروخية بناء على عقيدتها القتالية التي تعتمد على استخدام الصواريخ عالية الدقة في توجيه ضربات مباغتة للعدو أو الانتقام في حال تعرضت لهجوم مباغت من كوريا الشمالية، حسبما يقول تقرير موقع "ميثيل ثريت" الأمريكي.وتطور كوريا الشمالية وسائل هجومية ضمن ما يعرف بـ "سلسلة القتل" وهي استراتيجية هجومية تهدف إلى تدمير البنية التحتية الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية للحد من قدرتها على مهاجمة سيئول.وأورد الموقع قائمة بأبرز الصواريخ التي تمتلكها كوريا الجنوبية، وفقا لإحصائيات عام 2021:يذكر أن كوريا الجنوبية أجرت اختبارات لصواريخ مجنحة فرط صوتية نهاية العام الماضي، وقالت إنه من المقرر أن تدخل الخدمة قريبا.وقبل أيام أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية مناورات عسكرية مشتركة لاستعراض القوة في وجه كوريا الشمالية التي تواصل إجراء تجاربها الصاروخية والنووية.

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https://arabic.sputniknews.com/20220605/كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-تطلقان-8-صواريخ-ردا-على-كوريا-الشمالية-1063146115.html

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رصد عسكري, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية