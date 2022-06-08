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https://arabic.sputniknews.com/20220608/بعد-شائعات-وفاته-محمود-عباس-يتحدث-في-كلمة-صوتية-ويؤكد-أن-القدس-ليست-للبيع-1063272760.html
بعد شائعات وفاته... محمود عباس يتحدث في كلمة صوتية ويؤكد أن القدس ليست للبيع
بعد شائعات وفاته... محمود عباس يتحدث في كلمة صوتية ويؤكد أن القدس ليست للبيع
تحدث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، عبر الهاتف إلى إحدى الفعاليات في رام الله، بعد ساعات على شائعات وفاته. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T11:54+0000
2022-06-08T11:54+0000
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وقال عباس، إن "وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى، وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في عاصمة دولتنا القدس، هي فلسطينية"، مؤكدا أن "فلسطين لن تقبل بتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وأوضح أن "صراعنا مع الاحتلال صراع سياسي في أساسه وليس صراعا ضد أمة بعينها"، مؤكدا أن "القدس ليست للبيع وسنسقط المؤامرات كافة التي تستهدف تصفية قضيتنا".يأتي ذلك بعدما انتشرت خلال الأيام الماضية، العديد من الأخبار حول صحة أبو مازن، وتم نفيها جميعها.وكانت مواقع إخبارية بينها "بي بي سي" قد نشرت أن الرئيس الفلسطيني كلف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ببعض مهامه لظروف صحية.لكن حركة "فتح" الفلسطينية، نفت هذه الشائعات، وقالت إن "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" عارية عن الصحة تمامًا"، مؤكدة أن الرئيس يتمتع بصحة جيدة.ومحمود عباس (87 عاما)، هو الرئيس الفلسطيني منذ 15 يناير/ كانون الثاني 2005، خلفا للراحل ياسر عرفات، وهو أيضا رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

بعد شائعات وفاته... محمود عباس يتحدث في كلمة صوتية ويؤكد أن القدس ليست للبيع

11:54 GMT 08.06.2022
© AP Photo / Seth Wenigرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة "فتح"، نييورك، فبراير 2020
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة فتح، نييورك، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Seth Wenig
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تحدث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، عبر الهاتف إلى إحدى الفعاليات في رام الله، بعد ساعات على شائعات وفاته.
وقال عباس، إن "وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى، وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في عاصمة دولتنا القدس، هي فلسطينية"، مؤكدا أن "فلسطين لن تقبل بتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
وأوضح أن "صراعنا مع الاحتلال صراع سياسي في أساسه وليس صراعا ضد أمة بعينها"، مؤكدا أن "القدس ليست للبيع وسنسقط المؤامرات كافة التي تستهدف تصفية قضيتنا".
يأتي ذلك بعدما انتشرت خلال الأيام الماضية، العديد من الأخبار حول صحة أبو مازن، وتم نفيها جميعها.
وكانت مواقع إخبارية بينها "بي بي سي" قد نشرت أن الرئيس الفلسطيني كلف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ببعض مهامه لظروف صحية.
لكن حركة "فتح" الفلسطينية، نفت هذه الشائعات، وقالت إن "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" عارية عن الصحة تمامًا"، مؤكدة أن الرئيس يتمتع بصحة جيدة.
ومحمود عباس (87 عاما)، هو الرئيس الفلسطيني منذ 15 يناير/ كانون الثاني 2005، خلفا للراحل ياسر عرفات، وهو أيضا رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.
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