https://arabic.sputniknews.com/20220608/بوتين-ورئيسي-يؤكدان-مواصلة-الجهود-الدبلوماسية-للتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-البرنامج-النووي-الإيراني-1063276972.html
بوتين ورئيسي يؤكدان مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني
بوتين ورئيسي يؤكدان مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T12:23+0000
2022-06-08T12:23+0000
2022-06-08T12:44+0000
روسيا
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وجاء في بيان الكرملين في هذا الصدد: "تمت الإشارة خلال بحث الوضع حول البرنامج النووي الإيراني إلى الحاجة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي من شأنه الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها الكامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر في 20 تموز/ يوليو 2015".وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.وتوقفت المفاوضات الآن حيث تلوم طهران وواشنطن بعضهما بعضا على عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا المتبقية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين ورئيسي يؤكدان مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني
12:23 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 08.06.2022) تابعنا عبر
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وجاء في بيان الكرملين في هذا الصدد: "تمت الإشارة خلال بحث الوضع حول البرنامج النووي الإيراني إلى الحاجة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي من شأنه الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها الكامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر في 20 تموز/ يوليو 2015".
وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني
منذ مارس/آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.
وتوقفت المفاوضات الآن حيث تلوم طهران وواشنطن بعضهما بعضا على عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا المتبقية.