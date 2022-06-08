https://arabic.sputniknews.com/20220608/بورصة-موسكو-تخطط-لإطلاق-التداول-بالعملات-الأجنبية-وبينها-الدرهم-الإماراتي-1063251318.html
بورصة موسكو تخطط لإطلاق التداول بالعملات الأجنبية وبينها الدرهم الإماراتي
بورصة موسكو تخطط لإطلاق التداول بالعملات الأجنبية وبينها الدرهم الإماراتي
أعلن مدير إدارة سوق الصرف الأجنبي في موسكو، أندري سكابلين، أن بورصة موسكو تخطط لإطلاق التداول بالعملات الأجنبية ومن بينها بالدراما الأرمني والسوم الأوزبكي... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T07:06+0000
2022-06-08T07:06+0000
2022-06-08T07:06+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال أندري سكابلين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في الأشهر المقبلة، نخطط لبدء التداول بالدرام الأرمني والسوم الأوزبكي والدرهم الإماراتي ونرى اهتمامًا بهذه العملات ونفهم أنها ستوفر سيولة وبعد حل عدد من المشكلات الفنية سنطلق هذه الخدمة".وأضاف سكابلين، قائلا: "لدينا الكثير من العملات التي تعد قيد الدراسة ويمكن إطلاقها في المستقبل، لكن هذا لا يعني أننا سنطلقها جميعًا، أولا يجب استيفاء عدة شروط أهمها الاهتمام الحقيقي من المشاركين وعملائهم وكل ما يتعلق من أجل تداول العملة مع ضمان استمرارية العرض والطلب".كما أشار سكابلين من وجهة نظر البنية التحتية، يجب على مركز البورصة بصفته الطرف المقابل المركزي في سوق الصرف الأجنبي، فتح حسابات مع البنوك المراسلة بالعملات الأجنبية والعثور على مزودي السيولة الفورية وإبرام اتفاقيات مناسبة بين البنوك معهم لبدء التداول في الضمانات الجزئية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
بورصة موسكو تخطط لإطلاق التداول بالعملات الأجنبية وبينها الدرهم الإماراتي
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أعلن مدير إدارة سوق الصرف الأجنبي في موسكو، أندري سكابلين، أن بورصة موسكو تخطط لإطلاق التداول بالعملات الأجنبية ومن بينها بالدراما الأرمني والسوم الأوزبكي والدرهم الإماراتي.
وقال أندري سكابلين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في الأشهر المقبلة، نخطط لبدء التداول بالدرام الأرمني والسوم الأوزبكي والدرهم الإماراتي ونرى اهتمامًا بهذه العملات ونفهم أنها ستوفر سيولة وبعد حل عدد من المشكلات الفنية سنطلق هذه الخدمة".
وأضاف سكابلين، قائلا: "لدينا الكثير من العملات التي تعد قيد الدراسة ويمكن إطلاقها في المستقبل، لكن هذا لا يعني أننا سنطلقها جميعًا، أولا يجب استيفاء عدة شروط أهمها الاهتمام الحقيقي من المشاركين وعملائهم وكل ما يتعلق من أجل تداول العملة مع ضمان استمرارية العرض والطلب".
كما أشار سكابلين من وجهة نظر البنية التحتية، يجب
على مركز البورصة بصفته الطرف المقابل المركزي في سوق الصرف الأجنبي، فتح حسابات مع البنوك المراسلة بالعملات الأجنبية والعثور على مزودي السيولة الفورية وإبرام اتفاقيات مناسبة بين البنوك معهم لبدء التداول في الضمانات الجزئية.