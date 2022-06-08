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بوريل يعلن تعيين سفراء جدد للاتحاد الأوروبي
بوريل يعلن تعيين سفراء جدد للاتحاد الأوروبي
أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تعيين 31 رئيسا لبعثات الاتحاد الأوروبي في دول مختلفة، بما في ذلك روسيا، حسبما ذكرت خدمة العمل... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T14:26+0000
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العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وجاء في بيان الخدمة " أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عن تسمية 31 مرشحًا لمناصب رؤساء وفد الاتحاد الأوروبي. وسيجري تعيينهم رسميا بعد تلقي الموافقة في كل من البلدان المضيفة".وحذرت المستشارة السابقة لمنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق، من أن الاتحاد الأوروبي قد يواجه حالة من التفكك في حال استمرار الحرب في أوكرانيا.وقالت ناتالي توتشي، المستشارة السابقة لمنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "إذا علقنا في مشكلة النفط، واستمرت الحرب دون فائز ولا خاسر، فإنه يمكننا أن نرى سيناريو تبدأ فيه وحدة الاتحاد الأوروبي بالتلاشي".تأتي تصريحات توشتي على خلفية تقارير كشفت وجود حالة من الإحباط الشديدة التي يشعر بها المسؤولون الغربيون بسبب ما يمكن وصفه بـ"الشلل" الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي في محاولة تطبيق العقوبات ضد روسيا الاتحادية، بحسب "بلومبرغ"
https://arabic.sputniknews.com/20220528/مستشارة-بوريل-السابقة-تتحدث-عن-تلاشي-الاتحاد-الأوروبي-وانقلاب-الرأي-العام-1062813797.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

بوريل يعلن تعيين سفراء جدد للاتحاد الأوروبي

14:26 GMT 08.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تعيين 31 رئيسا لبعثات الاتحاد الأوروبي في دول مختلفة، بما في ذلك روسيا، حسبما ذكرت خدمة العمل الخارجي الأوروبية، اليوم الأربعاء.
وجاء في بيان الخدمة " أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عن تسمية 31 مرشحًا لمناصب رؤساء وفد الاتحاد الأوروبي. وسيجري تعيينهم رسميا بعد تلقي الموافقة في كل من البلدان المضيفة".
وحذرت المستشارة السابقة لمنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق، من أن الاتحاد الأوروبي قد يواجه حالة من التفكك في حال استمرار الحرب في أوكرانيا.
وقالت ناتالي توتشي، المستشارة السابقة لمنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "إذا علقنا في مشكلة النفط، واستمرت الحرب دون فائز ولا خاسر، فإنه يمكننا أن نرى سيناريو تبدأ فيه وحدة الاتحاد الأوروبي بالتلاشي".
تأتي تصريحات توشتي على خلفية تقارير كشفت وجود حالة من الإحباط الشديدة التي يشعر بها المسؤولون الغربيون بسبب ما يمكن وصفه بـ"الشلل" الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي في محاولة تطبيق العقوبات ضد روسيا الاتحادية، بحسب "بلومبرغ"
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
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