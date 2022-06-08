https://arabic.sputniknews.com/20220608/بيسكوف-يجب-تغيير-العقوبات-المفروضة-على-موسكو-من-أجل-تزويد-الغرب-بالحبوب-الروسية-1063290005.html

بيسكوف: يجب تغيير العقوبات المفروضة على موسكو من أجل تزويد الغرب بالحبوب الروسية

بيسكوف: يجب تغيير العقوبات المفروضة على موسكو من أجل تزويد الغرب بالحبوب الروسية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه من أجل تزويد الغرب بالحبوب الروسية، يجب تغيير العقوبات التي تعيق هذا الأمر، مشيراً في... 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T14:20+0000

2022-06-08T14:20+0000

2022-06-08T14:20+0000

العالم

دميتري بيسكوف

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال ما إذا كانت هناك مفاوضات حول الحبوب مع دول أخرى بخلاف تركيا، وما إذا كان يجري بحث تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو في هذا الصدد: "أنتم تعرفون تصريحات الرئيس بوتين التي قال فيها إنه من أجل تزويد الأسواق العالمية بالحبوب الروسية، فإن هناك حاجة لتغيير العقوبات ذات الصلة، العقوبات المباشرة وغير المباشرة، المتعلقة بالتأمين على السفن، وعدم إمكانية دخول سفن نقل الحبوب إلى الموانئ الغربية. كل هذا يعقد العملية... لا توجد محادثات حول هذا الشأن".وأضاف بأن هذه القضية يتم التعامل معها من قبل التجار الذين "اصطدموا بجدار من القيود".وردا على سؤال لتوضيح ما إذا كانت روسيا تتفاوض مع آخرين غير تركيا، أجاب بيسكوف بأنه "تجري مناقشة الموضوع الأوكراني" مع أنقرة، بينما يعمل التجار في مناطق أخرى".وصرحت الأمم المتحدة مرارا، قبل ذلك، بوجود تهديد لأزمة غذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بمعارضة توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، فيما رفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. وفي الوقت نفسه، أنشأت سلطات كييف بنفسها، العديد من العوائق أمام تصدير الحبوب للتصدير: فبالإضافة إلى الحرق المتعمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يمنع نقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن روسيا لا تتدخل في ذلك، مضيفاً بأنه إذا أزالت أوكرانيا الألغام من الموانئ، فستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون أي مشاكل.

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العالم, دميتري بيسكوف