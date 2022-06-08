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https://arabic.sputniknews.com/20220608/تركيا-تفرض-10-شروط-مقابل-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-1063281174.html
تركيا تفرض 10 شروط مقابل انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
تركيا تفرض 10 شروط مقابل انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
ذكرت صحيفة "يني شفق" التركية أن أنقرة فرضت 10 شروط بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T12:50+0000
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وأفادت الصحيفة بأن تركيا تطالب بمنع حزب العمال الكردستاني في كلتا الدولين، خاصة فيما يتعلق بوضع حد لأنشطة تنظيم الداعية الإسلامي فتح الله غولن وإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للحركة، مضيفة أن أنقرة أصرت على تجميد أصول التنظيم وتسليم من وصفتهم بالإرهابيين.والجدير بالذكر أن السويد وفنلندا دعتا إلى رفع الحظر عن الصناعة الدفاعية التركية.هذا وكان الرئيس التركي صرّح بأن بلاده ستعارض عضوية انضمام السويد وفنلندا طالما لم تلبيا مطالب أنقرة بوقف دعم الإرهاب، وفي المقام الأول، حزب العمل الكردساني، على حد تعبيره.
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تركيا تفرض 10 شروط مقابل انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

12:50 GMT 08.06.2022
قضية عضوية السويد وفنلندا بالناتو
قضية عضوية السويد وفنلندا بالناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
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ذكرت صحيفة "يني شفق" التركية أن أنقرة فرضت 10 شروط بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأفادت الصحيفة بأن تركيا تطالب بمنع حزب العمال الكردستاني في كلتا الدولين، خاصة فيما يتعلق بوضع حد لأنشطة تنظيم الداعية الإسلامي فتح الله غولن وإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للحركة، مضيفة أن أنقرة أصرت على تجميد أصول التنظيم وتسليم من وصفتهم بالإرهابيين.
والجدير بالذكر أن السويد وفنلندا دعتا إلى رفع الحظر عن الصناعة الدفاعية التركية.
هذا وكان الرئيس التركي صرّح بأن بلاده ستعارض عضوية انضمام السويد وفنلندا طالما لم تلبيا مطالب أنقرة بوقف دعم الإرهاب، وفي المقام الأول، حزب العمل الكردساني، على حد تعبيره.
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