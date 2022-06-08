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تسجيل زلزال بقوة 8.4 في بحيرة بايكال وسط روسيا
تسجيل زلزال بقوة 8.4 في بحيرة بايكال وسط روسيا
وقع زلزال بقوة 8.4 درجة في مياه بحيرة "بايكال" بالقرب من قرية بولشو غولوستنو، منطقة إيركوتسك وسط روسيا، وفقا لتقارير وزارة حالات الطوارئ الروسية. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T15:02+0000
2022-06-08T15:04+0000
روسيا
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تم تسجيل زلزال في منطقة إيركوتسك في الساعة 15.25 بتوقيت موسكو (20.25 بتوقيت غرينيتش).وجاء في تقرير الوزارة: "يقع مركز الزلزال على بعد 17 كيلومترا من قرية بولشو غولوستنو على بحيرة بايكال. كانت الكثافة في مركز الزلزال 8.4 درجة، في مدن المنطقة، وصلت شدة الزلزال إلى حوالي 5 درجات".ووفقا للخدمات الصحفية لبلديات منطقة أنغارا، لا يوجد ضحايا ولا دمار. جميع مرافق البنية التحتية تعمل بشكل طبيعي.وذكرت الخدمة: "تقوم خدمات الخدمة في المدينة بجمع معلومات حول عواقب الزلزال. واثنان من طواقم الإنقاذ في حالات الطوارئ من إيركوتسك.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/أكبر-حوامات-روسيا-تذهب-في-رحلة-بحرية-على-بحيرة-بايكال-1058482075.html
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تسجيل زلزال بقوة 8.4 في بحيرة بايكال وسط روسيا

15:02 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 15:04 GMT 08.06.2022)
© Sputnik . Kirill Shipitsin / الذهاب إلى بنك الصورفصل الربيع في بايكال، منطقة إركةتسك، روسيا
فصل الربيع في بايكال، منطقة إركةتسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Kirill Shipitsin
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وقع زلزال بقوة 8.4 درجة في مياه بحيرة "بايكال" بالقرب من قرية بولشو غولوستنو، منطقة إيركوتسك وسط روسيا، وفقا لتقارير وزارة حالات الطوارئ الروسية.
تم تسجيل زلزال في منطقة إيركوتسك في الساعة 15.25 بتوقيت موسكو (20.25 بتوقيت غرينيتش).
وجاء في تقرير الوزارة: "يقع مركز الزلزال على بعد 17 كيلومترا من قرية بولشو غولوستنو على بحيرة بايكال. كانت الكثافة في مركز الزلزال 8.4 درجة، في مدن المنطقة، وصلت شدة الزلزال إلى حوالي 5 درجات".
ووفقا للخدمات الصحفية لبلديات منطقة أنغارا، لا يوجد ضحايا ولا دمار. جميع مرافق البنية التحتية تعمل بشكل طبيعي.
وذكرت الخدمة: "تقوم خدمات الخدمة في المدينة بجمع معلومات حول عواقب الزلزال. واثنان من طواقم الإنقاذ في حالات الطوارئ من إيركوتسك.
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