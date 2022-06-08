https://arabic.sputniknews.com/20220608/تشاووش-أوغلو-ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-وتركيا-بنسبة-100--1063260076.html

تشاووش أوغلو: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا بنسبة 100%

تشاووش أوغلو: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا بنسبة 100%

صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، بأن تركيا وروسيا تواصلان التعاون في مختلف المجالات؛ حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، في... 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T09:30+0000

2022-06-08T09:30+0000

2022-06-08T09:30+0000

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أنقرة - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، في بداية لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف: "تحاول تركيا وروسيا في الآونة الأخيرة تعزيز التعاون والعلاقات، ونشهد نتائج إيجابية لهذه العملية".وأضاف: "ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 100 في المئة في أبريل، وبلا شك تلعب الزيادة في تكلفة الطاقة دورا كبيرا في هذا الصدد".كما لفت تشاووش أوغلو إلى أن روسيا وتركيا تواصلان أيضا التعاون في مجال النقل، وأن الخطوط الجوية التركية رغم كل الضغوط لم توقف الرحلات الجوية إلى المدن الروسية.وبدأت محادثات تشاووش أوغلو ولافروف، صباح اليوم، باجتماع "ثنائي"، وسبق لوزارة الخارجية الروسية أن أعلنت أنه من المتوقع أن تكون أوكرانيا الموضوع الرئيسي للاجتماع، حيث يخطط الوزيران مناقشة الحلول الممكنة لمشكلة صادرات الحبوب الأوكرانية وآفاق استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى مناقشة الوضع في القوقاز ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى ومنطقة البحر الأسود.وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد أشار خلال زيارة عمل لأنقرة، الشهر الماضي، إلى أن حجم التجارة بين روسيا وتركيا نما في الربع الأول بأكثر من الضعف، رغم الوضع الاقتصادي الحالي.وقال نوفاك، في الوقت نفسه، إنه من أجل الحفاظ على اتجاه إيجابي في التجارة، من المهم مواصلة العمل على خفض الحواجز أمام التجارة الثنائية، مضيفًا في هذا الصدد أن التعاون بين دوائر الجمارك في البلدين يتطور بشكل نشط.

https://arabic.sputniknews.com/20220518/تضاعف-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-وتركيا-إلى-137-مليار-دولار-في-3-أشهر-1062399819.html

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