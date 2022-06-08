https://arabic.sputniknews.com/20220608/حركة-فتح-تنفي-شائعات-تتعلق-بالرئيس-الفلسطيني-1063254011.html

حركة "فتح" تنفي شائعات تتعلق بالرئيس الفلسطيني

حركة "فتح" تنفي شائعات تتعلق بالرئيس الفلسطيني

نفت حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الشائعات التي ظهرت في الساعات القليلة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T07:53+0000

2022-06-08T07:53+0000

2022-06-08T07:55+0000

أخبار فلسطين اليوم

محمود عباس

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ونقلت وكالة "سما"، عن المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، قوله إن "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" عارية عن الصحة تمامًا".وأكد القواسمي أن الرئيس يتمتع بصحة جيدة.وخلال الأيام الماضية، انتشرت العديد من الأخبار حول صحة الرئيس أبو مازن، وتم نفيها جميعها.وكانت مواقع إخبارية بينها "بي بي سي" قد نشرت أن الرئيس الفلسطيني كلف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ببعض مهامه لظروف صحية.ولكن الشيخ نفى ذلك عبر تويتر، قائلا: "لا صحة للأخبار الصفراء المتداولة حول صحة السيد الرئيس محمود عباس".وأضاف أن الرئيس عباس "يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد"، معتبرا أن "ما يروج له، الهدف منه العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني".ومحمود عباس (87 عاما)، هو الرئيس الفلسطيني منذ 15 يناير/كانون الثاني 2005، خلفا للراحل ياسر عرفات، وهو أيضا رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

https://arabic.sputniknews.com/20220604/بعد-أنباء-عن-تكليفه-ببعض-مهامه-مسؤول-فلسطيني-يكشف-الحالة-الصحية-للرئيس-عباس-1063092894.html

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أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس