https://arabic.sputniknews.com/20220608/حقيقة-عودة-نايف-هزازي-لممارسة-الكرة-وانضمامه-لنادي-القادسية-السعودي-1063265984.html
حقيقة عودة نايف هزازي لممارسة الكرة وانضمامه لنادي القادسية السعودي
حقيقة عودة نايف هزازي لممارسة الكرة وانضمامه لنادي القادسية السعودي
انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تفيد بانضمام النجم نايف هزازي، إلى نادي القادسية. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T10:34+0000
2022-06-08T10:34+0000
2022-06-08T10:34+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأكد تقرير نشره موقع "سعودي سبورت"، أن هزازي لم ينضم إلى نادي القادسية، ولم يدخل أساسا في أي مفاوضات مع أي ناد.ومن جانبه علق هزازي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، على الصورة المتداولة التي يظهر فيها وهو يحمل قميص القادسية، مؤكدا أنها "ليس لها علاقة بعودته إلى كرة القدم، وسبب الصورة كان خلال تكريم من رئيس النادي، أحمد غدران".وقال هزازي إنه "يحترم جدا نادي القادسية الذي نجح في تخريج نجوم كبار إلى المنتخب السعودي، أمثال ياسر القحطاني، سعد كريري ومحمد السهلاوي".وأشار نايف هزازي إلى أنه لم يحدد حتى الآن، موقفه من العودة أو اعتزال ممارسة كرة القدم نهائيًا.
https://arabic.sputniknews.com/20210426/نائب-رئيس-نادي-القادسية-الكويتي-ينزل-إلى-أرض-الملعب-ويطالب-لاعبيه-بالانسحابفيديو-1048814840.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
حقيقة عودة نايف هزازي لممارسة الكرة وانضمامه لنادي القادسية السعودي
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انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تفيد بانضمام النجم نايف هزازي، إلى نادي القادسية.
وأكد تقرير نشره موقع "سعودي سبورت"، أن هزازي لم ينضم إلى نادي القادسية، ولم يدخل أساسا في أي مفاوضات مع أي ناد.
ومن جانبه علق هزازي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، على الصورة المتداولة التي يظهر فيها وهو يحمل قميص القادسية، مؤكدا أنها "ليس لها علاقة بعودته إلى كرة القدم، وسبب الصورة كان خلال تكريم من رئيس النادي، أحمد غدران".
وقال هزازي إنه "يحترم جدا نادي القادسية الذي نجح في تخريج نجوم كبار إلى المنتخب السعودي
، أمثال ياسر القحطاني، سعد كريري ومحمد السهلاوي".
وأشار نايف هزازي إلى أنه لم يحدد حتى الآن، موقفه من العودة أو اعتزال ممارسة كرة القدم نهائيًا.