https://arabic.sputniknews.com/20220608/خامنئي-فتح-باب-الحج-أمام-الإيرانيين-وغيرهم-بشارة-كبرى-1063271889.html

خامنئي: فتح باب الحج أمام الإيرانيين وغيرهم "بشارة كبرى"

خامنئي: فتح باب الحج أمام الإيرانيين وغيرهم "بشارة كبرى"

اعتبر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، فتح باب الحج أمام الحجاج الإيرانيين وغيرهم "بشارة كبرى" بعد تعطيله لمدة عامين. 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T11:28+0000

2022-06-08T11:28+0000

2022-06-08T11:28+0000

أخبار إيران

أخبار الحج

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104550/09/1045500949_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_638b01f798e12697fd59796d659effe1.jpg

وقال خامنئي، اليوم الاربعاء، خلال استقباله المسؤولين والمعنيين بشؤون الحج في البلاد: "الله تبارك وتعالى فتح باب الحج بوجه الحجاج الإيرانيين وسائر الأخوة في الدول الإسلامية، حيث أن هذه الدعوة الإلهية هي التي فتحت الباب أمامكم وترسم لكم الطريق".وأضاف: "هذا اللطف شملكم من الله لاشتياقكم والحجاج الآخرين، واسأل الله تعالى أن يكون حجكم هذا جيدا، وتعودوا إلى أوطانكم بالسلامة والأمن واستجابة الدعاء، مزودين بالفضل الإلهي إن شاء الله"، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.وقال إن المشكلة القائمة في العالم حاليا، ولا تخص المسلمين، هي عدم التعايش السلمي بين الناس الذين يؤذون الآخرين ويظلمونهم ويتفوهون بكلام سيء ضد إخوانهم أو يضيقون عليهم المكان، موضحا أن الحج يعلم التعايش ويدعو الناس إلى التعايش.على جانب آخر، أشار خامنئي إلى أن المشاكل التي يواجهها العالم في الوقت الحالي يعود سببها إلى "الأطماع والسعي إلى حياة البذخ والترف"، على حد قوله، معربا عن أسفه لـ"تواجد هذه الظاهرة في إيران"، مؤكدا وجود المشكلة نفسها في المناطق الأخرى من العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/خامنئي-يجب-كشف-آفة-الصهيونية-والحكومات-العربية-التي-أقامت-علاقات-مع-إسرائيل-لن-تستفيد-منها-إطلاقا-1063265694.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, أخبار الحج, أخبار السعودية اليوم