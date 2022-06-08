https://arabic.sputniknews.com/20220608/خامنئي-يستقبل-مسؤولي-شؤون-الحج-في-إيران-1063257428.html
خامنئي يستقبل مسؤولي شؤون الحج في إيران... صور
خامنئي يستقبل مسؤولي شؤون الحج في إيران... صور
استقبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، المسؤولين والمعنيين بشؤون الحج في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T08:39+0000
2022-06-08T08:39+0000
2022-06-08T08:44+0000
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وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا، بأن "قائد الثورة الإسلامية استقبل المسؤولين والمعنيين بشؤون الحج في إيران على أعتاب إيفاد الحجاج الإيرانيين إلى بيت الله الحرام".وستغادر القافلة الأولى من الحجاج الإیرانیین البالغ عددهم هذا العام 39 ألفا و600 شخص، للديار المقدسة يوم 13 يونيو/ حزيران الجاري.وكان رئيس بعثة الحج الإيرانية قال، في وقت سابق، إنه "كان بإمكان السلطات السعودية أن تجعل الاستطاعة شرطا لإيفاد الحجاج، أو تعلن أن الأشخاص المصابين بأمراض مستعصية لا يستطيعون أداء فريضة الحج هذا العام".وأضاف أن "عمر أقل من 65 سنة لا يعد دليلا على سلامة الحجاج"، متابعا: "ربما يعاني من هم أقل من 65 سنة من مرض مستعص وعليه فإن حالة القدرة الجسدية ربما كانت حالة أكثر عقلانية دون تحديد حد أقصى للسن".وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، أنه تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـجرية/ 2022 ميلادية، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم
خامنئي يستقبل مسؤولي شؤون الحج في إيران... صور
08:39 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 08:44 GMT 08.06.2022) تابعنا عبر
استقبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، المسؤولين والمعنيين بشؤون الحج في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا، بأن "قائد الثورة الإسلامية استقبل المسؤولين والمعنيين بشؤون الحج في إيران على أعتاب إيفاد الحجاج الإيرانيين إلى بيت الله الحرام".
وستغادر القافلة الأولى من الحجاج الإیرانیین البالغ عددهم هذا العام 39 ألفا و600 شخص، للديار المقدسة يوم 13 يونيو/ حزيران الجاري.
وكان رئيس بعثة الحج الإيرانية قال، في وقت سابق، إنه "كان بإمكان السلطات السعودية أن تجعل الاستطاعة شرطا لإيفاد الحجاج، أو تعلن أن الأشخاص المصابين بأمراض مستعصية لا يستطيعون أداء فريضة الحج هذا العام".
وأضاف أن "عمر أقل من 65 سنة لا يعد دليلا على سلامة الحجاج
"، متابعا: "ربما يعاني من هم أقل من 65 سنة من مرض مستعص وعليه فإن حالة القدرة الجسدية ربما كانت حالة أكثر عقلانية دون تحديد حد أقصى للسن".
وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، أنه تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـجرية/ 2022 ميلادية، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات.