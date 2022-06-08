https://arabic.sputniknews.com/20220608/دب-يسرق-صندوقا-من-أمام-منزل-في-الولايات-المتحدة-فيديو-1063272210.html
دب يسرق صندوقا من أمام منزل في الولايات المتحدة... فيديو
دب يسرق صندوقا من أمام منزل في الولايات المتحدة... فيديو
التقطت كاميرات المراقبة المثبتة داخل منزل في ولاية تينيسي الأمريكية، دبا وهو يسرق صندوقا من أمام المنزل. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T11:41+0000
2022-06-08T11:41+0000
2022-06-08T12:01+0000
نادي الفيديو
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وقال ناشر الفيديو إنهم كانوا في عطلة نهاية الأسبوع وكانت زوجته قد تسلمت شحنة من الوسائد الجديدة عبر متجر أمازون وتركت صناديق الشحنة أمام المنزل.ظهر الدب اللص في كاميرات المنزل وهو يلتقط أحد الصناديق بكل هدوء وينصرف، وفيما بعد فتح الدب الصندوق ومزق الوسائد.يشار إلى أن الدببة السوداء عادة ما تقوم بالبحث عن الطعام، حيث يتتبعوا رائحة الطعام من على بعد ميل واحد ولكن يبدو من خلال هذا الفيديو أن الدببة لديها فضول كذلك لما هو أكبر من الطعام.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
دب يسرق صندوقا من أمام منزل في الولايات المتحدة... فيديو
11:41 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 12:01 GMT 08.06.2022) تابعنا عبر
التقطت كاميرات المراقبة المثبتة داخل منزل في ولاية تينيسي الأمريكية، دبا وهو يسرق صندوقا من أمام المنزل.
وقال ناشر الفيديو إنهم كانوا في عطلة نهاية الأسبوع وكانت زوجته قد تسلمت شحنة من الوسائد الجديدة عبر متجر أمازون وتركت صناديق الشحنة أمام المنزل.
ظهر الدب اللص في كاميرات المنزل وهو يلتقط أحد الصناديق بكل هدوء وينصرف، وفيما بعد فتح الدب الصندوق ومزق الوسائد.
يشار إلى أن الدببة السوداء عادة ما تقوم بالبحث عن الطعام، حيث يتتبعوا رائحة الطعام من على بعد ميل واحد ولكن يبدو من خلال هذا الفيديو أن الدببة لديها فضول كذلك لما هو أكبر من الطعام.