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دراسة إسرائيلية: فعالية لقاحات كورونا منخفضة ضد السلالات الجديدة
دراسة إسرائيلية: فعالية لقاحات كورونا منخفضة ضد السلالات الجديدة
توصلت دراسة إسرائيلية جديدة إلى أن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضد الإصابة بالسلالات الفرعية الجديدة BA4 وBA5، أقل حتى من فعاليتها في مواجهة أوميكرون. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T21:19+0000
2022-06-08T21:19+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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الدراسة أجرتها مستشفى شيبا والمختبر المركزي للفيروسات بوزارة الصحة الإسرائيلية على ما نقلت مساء اليوم الأربعاء قناة "كان" الرسمية.قدم الباحثون، مديرة وحدة الأمراض المعدية البروفيسور جيلي ريغيف يوحاي ومديرة المختبر البروفيسور إيلا مينديلسون اللقاح للسلالات الجديدة في المختبر وتم تشكيل القليل من الأجسام المضادة.وقالت ريغيف للقناة إنه على الرغم من أن فعالية اللقاح أقل بكثير ضد العدوى، إلا أنها جيدة ضد الأمراض الخطيرة لا سميا بعد الجرعتين الثالثة والرابعة.قال مصدر رفيع في وزارة الصحة الإسرائيلية للقناة إن هذا يعني أن هناك مخاوف من أن يكون هنام مصابون ممن تعافوا من أوميكرون وتعرضوا لإعادة العدوى بالسلالات الفرعية الجديدة.يشار إلى أن شركة موديرنا كانت قد أعلنت اليوم الأربعاء عن نتائج أولية جيدة في تطوير لقاح مضاد للمتحورات الجديدة.
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فيروس كورونا, أوميكرون, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

دراسة إسرائيلية: فعالية لقاحات كورونا منخفضة ضد السلالات الجديدة

21:19 GMT 08.06.2022
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
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توصلت دراسة إسرائيلية جديدة إلى أن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضد الإصابة بالسلالات الفرعية الجديدة BA4 وBA5، أقل حتى من فعاليتها في مواجهة أوميكرون.
الدراسة أجرتها مستشفى شيبا والمختبر المركزي للفيروسات بوزارة الصحة الإسرائيلية على ما نقلت مساء اليوم الأربعاء قناة "كان" الرسمية.
قدم الباحثون، مديرة وحدة الأمراض المعدية البروفيسور جيلي ريغيف يوحاي ومديرة المختبر البروفيسور إيلا مينديلسون اللقاح للسلالات الجديدة في المختبر وتم تشكيل القليل من الأجسام المضادة.
وقالت ريغيف للقناة إنه على الرغم من أن فعالية اللقاح أقل بكثير ضد العدوى، إلا أنها جيدة ضد الأمراض الخطيرة لا سميا بعد الجرعتين الثالثة والرابعة.
قال مصدر رفيع في وزارة الصحة الإسرائيلية للقناة إن هذا يعني أن هناك مخاوف من أن يكون هنام مصابون ممن تعافوا من أوميكرون وتعرضوا لإعادة العدوى بالسلالات الفرعية الجديدة.
يشار إلى أن شركة موديرنا كانت قد أعلنت اليوم الأربعاء عن نتائج أولية جيدة في تطوير لقاح مضاد للمتحورات الجديدة.
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