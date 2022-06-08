https://arabic.sputniknews.com/20220608/دمشق-والجزائر-تبحثان-سبل-تعزيز-الأمن-المائي-1063251200.html

دمشق والجزائر تبحثان سبل تعزيز الأمن المائي

دمشق والجزائر تبحثان سبل تعزيز الأمن المائي

بحث وزير الموارد المائية تمام رعد مع أمين عام وزارة الموارد المائية والأمن المائي في الجزائر طه دربال آفاق التعاون المشترك بين البلدين. 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T07:04+0000

2022-06-08T07:04+0000

2022-06-08T07:04+0000

العالم العربي

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وركز الجانبان على سبيل تعزيز الأمن المائي وإعادة تأهيل المشاريع المائية ومواجهة التحديات وتبادل الخبرات في مجالات السياسات والتشريعات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".وأضافت الوكالة: "خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر الدولي الثاني للعقد الدولي للعمل بشأن المياه من أجل التنمية المستدامة 2018-2028 الذي انطلقت فعاليته أمس في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، وافتتح اليوم، استعرض الوزير رعد واقع الموارد المائية في سورية في ظل التغيرات المناخية الحالية والتحديات التي تواجه قطاع المياه في منطقة المتوسط".من جانبه أشار دربال إلى أهمية التعاون بين البلدين الشقيقين وضرورة تعميقه وتطويره بينهما.ويشارك البلدان في المؤتمر الذي تنظمه طاجيكستان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والذي يهدف إلى دعم التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة لموارد المياه والتعاون دولياً حول الخطط المتعلقة بهذا المجال بما فيها الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

https://arabic.sputniknews.com/20211127/الرئيس-الجزائري-من-المفروض-أن-تشارك-سوريا-في-القمة-العربية-القادمة-1053315632.html

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