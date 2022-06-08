https://arabic.sputniknews.com/20220608/دول-بريكس-تتعهد-بتعميق-التعاون-بشأن-الجمارك-الذكية-1063250939.html
دول "بريكس" تتعهد بتعميق التعاون بشأن "الجمارك الذكية"
دول "بريكس" تتعهد بتعميق التعاون بشأن "الجمارك الذكية"
أعلنت سلطات الجمارك لدول "بريكس"، اليوم الأربعاء، تعهدها بتعميق التعاون بينها بشأن الجمارك الذكية. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T07:01+0000
2022-06-08T07:01+0000
2022-06-08T07:01+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال سون يوي نينغ، نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك الصينية، إن التعاون الجمركي بين دول بريكس شهد نتائج مثمرة منذ إرساء آلية التعاون في عام 2013، بينما حافظت التجارة البينية على نمو مطرد، بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.وتُظهر البيانات الرسمية أن إجمالي تجارة الصين مع دول بريكس بلغ 490.42 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة 39.2% على أساس سنوي، وهو ما يزيد عن المستوى العام لتجارة الصين الخارجية خلال ذات الفترة، بحسب الوكالة.وأوضح سون أنه يتعين على جميع الأطراف العمل تدريجيا لتحسين مستوى ذكاء البنية التحتية للجمارك، وطرق الإشراف والتنظيم الإداري، وبناء حوكمة منسقة عبر الحدود بين مديريات إدارة الحدود.وفي ضوء المخاطر والتحديات الراهنة، تعهد المشاركون بضمان مواصلة سلطات الجمارك لدول بريكس العمل معا لحماية سلسلة الإمداد العالمية ودفع التعافي الاقتصادي والتجاري بشكل سريع بين دول المجموعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/خبير-مجموعة-بريكس-قد-تشهد-انضمام-أعضاء-جدد-1062998597.html
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روسيا, اقتصاد
دول "بريكس" تتعهد بتعميق التعاون بشأن "الجمارك الذكية"
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أعلنت سلطات الجمارك لدول "بريكس"، اليوم الأربعاء، تعهدها بتعميق التعاون بينها بشأن الجمارك الذكية.
وقال سون يوي نينغ، نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك الصينية، إن التعاون الجمركي بين دول بريكس شهد نتائج مثمرة منذ إرساء آلية التعاون في عام 2013، بينما حافظت التجارة البينية على نمو مطرد، بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية
.
وتُظهر البيانات الرسمية أن إجمالي تجارة الصين مع دول بريكس بلغ 490.42 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة 39.2% على أساس سنوي، وهو ما يزيد عن المستوى العام لتجارة الصين الخارجية خلال ذات الفترة، بحسب الوكالة.
وأوضح سون أنه يتعين على جميع الأطراف العمل تدريجيا لتحسين مستوى ذكاء البنية التحتية للجمارك، وطرق الإشراف والتنظيم الإداري، وبناء حوكمة منسقة عبر الحدود بين مديريات إدارة الحدود.
وفي ضوء المخاطر والتحديات الراهنة، تعهد المشاركون بضمان مواصلة سلطات الجمارك لدول بريكس العمل معا لحماية سلسلة الإمداد العالمية ودفع التعافي الاقتصادي والتجاري بشكل سريع بين دول المجموعة.