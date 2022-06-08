https://arabic.sputniknews.com/20220608/رئيسي-يؤكد-لبوتين-استعداد-إيران-للمساهمة-في-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-دبلوماسيا-1063300958.html
رئيسي يؤكد لبوتين استعداد إيران للمساهمة في تسوية الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا
رئيسي يؤكد لبوتين استعداد إيران للمساهمة في تسوية الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن إيران مستعدة للمساهمة في الوصول لتسوية دبلوماسية للحرب في أوكرانيا. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T17:16+0000
2022-06-08T17:16+0000
2022-06-08T17:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
إيران
روسيا
فلاديمير بوتين
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طهران - سبوتنيك. وقال رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لاستخدام قدراتها للمساعدة في التسوية الدبلوماسية للحرب في أوكرانيا"، وفقا لما جاء في بيان الرئاسة الإيرانية.وأعرب رئيسي وفق البيان، عن أمله في انتهاء النزاع القائم في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.من جانبه، شدد بوتين، على معارضة روسيا لتحركات الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، مضيفا هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/بوتين-ورئيسي-يؤكدان-مواصلة-الجهود-الدبلوماسية-للتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-البرنامج-النووي-الإيراني-1063276972.html
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العالم, إيران, روسيا, فلاديمير بوتين
رئيسي يؤكد لبوتين استعداد إيران للمساهمة في تسوية الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن إيران مستعدة للمساهمة في الوصول لتسوية دبلوماسية للحرب في أوكرانيا.
طهران - سبوتنيك. وقال رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين
: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لاستخدام قدراتها للمساعدة في التسوية الدبلوماسية للحرب في أوكرانيا"، وفقا لما جاء في بيان الرئاسة الإيرانية.
وأعرب رئيسي وفق البيان، عن أمله في انتهاء النزاع القائم في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، شدد بوتين، على معارضة روسيا لتحركات الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، مضيفا
"نعتقد أن أفعالهم لن تساعد في حل القضايا الحالية العالقة، وموقف روسيا هو معارضة مثل هذه الأعمال".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.