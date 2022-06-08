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رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يقيل الحكومة
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يقيل الحكومة
وقع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، مرسوما يقضي بإقالة الحكومة التي يرأسها ألكسندر أنانتشينكو، وتكليفها بمهمة تسيير الأعمال. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T17:57+0000
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ووجه رئيس جهورية دونيتسك الشعبية رئاسة مجلس الوزراء المقال بالاستمرار بأداء واجباته إلى حين تشكيل حكومة جديدة.وتابع المرسوم المنشور بموقع رئاسة جمهورية دونيتسك الشعبية: "توجيه حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية السابقة للوفاء بالتزاماتها حتى تشكيل حكومة جديدة لجمهورية دونيتسك الشعبية".يذكر أنه، في وقت سابق، قال بوشلين إنه عرض على ألكسندر أنانتشينكو قيادة تنمية القطاع العام وشكره على عمله المثمر كرئيس لحكومة جمهورية دونيتسك الشعبية.بدوره، أيد برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية ترشيح فيتالي خوتسينكو لمنصب رئيس وزراء الجمهورية، كخلف للسابق.
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العالم, روسيا

رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يقيل الحكومة

17:57 GMT 08.06.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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وقع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، مرسوما يقضي بإقالة الحكومة التي يرأسها ألكسندر أنانتشينكو، وتكليفها بمهمة تسيير الأعمال.
ووجه رئيس جهورية دونيتسك الشعبية رئاسة مجلس الوزراء المقال بالاستمرار بأداء واجباته إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وجاء في المرسوم الصادر عن رئيس جهورية دونيتسك الشعبية: "أقرر: إنهاء مهام أنانتشينكو ألكسندر إيفجينيفيتش في منصب رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية. إعلان استقالة حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع المرسوم المنشور بموقع رئاسة جمهورية دونيتسك الشعبية: "توجيه حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية السابقة للوفاء بالتزاماتها حتى تشكيل حكومة جديدة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
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ونوه المرسوم إلى أنه يدخل حيز التنفيذ منذ لحظة التوقيع عليه.

يذكر أنه، في وقت سابق، قال بوشلين إنه عرض على ألكسندر أنانتشينكو قيادة تنمية القطاع العام وشكره على عمله المثمر كرئيس لحكومة جمهورية دونيتسك الشعبية.
بدوره، أيد برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية ترشيح فيتالي خوتسينكو لمنصب رئيس وزراء الجمهورية، كخلف للسابق.
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