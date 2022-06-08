https://arabic.sputniknews.com/20220608/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-يقيل-الحكومة--1063301788.html
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يقيل الحكومة
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يقيل الحكومة
وقع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، مرسوما يقضي بإقالة الحكومة التي يرأسها ألكسندر أنانتشينكو، وتكليفها بمهمة تسيير الأعمال. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T17:57+0000
2022-06-08T17:57+0000
2022-06-08T17:57+0000
العالم
روسيا
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ووجه رئيس جهورية دونيتسك الشعبية رئاسة مجلس الوزراء المقال بالاستمرار بأداء واجباته إلى حين تشكيل حكومة جديدة.وتابع المرسوم المنشور بموقع رئاسة جمهورية دونيتسك الشعبية: "توجيه حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية السابقة للوفاء بالتزاماتها حتى تشكيل حكومة جديدة لجمهورية دونيتسك الشعبية".يذكر أنه، في وقت سابق، قال بوشلين إنه عرض على ألكسندر أنانتشينكو قيادة تنمية القطاع العام وشكره على عمله المثمر كرئيس لحكومة جمهورية دونيتسك الشعبية.بدوره، أيد برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية ترشيح فيتالي خوتسينكو لمنصب رئيس وزراء الجمهورية، كخلف للسابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/قديروف-يقترح-حظر-الصحفيين-المشوهين-للحقيقة-في-روسيا-1063294410.html
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العالم, روسيا
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يقيل الحكومة
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وقع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، مرسوما يقضي بإقالة الحكومة التي يرأسها ألكسندر أنانتشينكو، وتكليفها بمهمة تسيير الأعمال.
ووجه رئيس جهورية دونيتسك الشعبية
رئاسة مجلس الوزراء المقال بالاستمرار بأداء واجباته إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وجاء في المرسوم الصادر عن رئيس جهورية دونيتسك الشعبية: "أقرر: إنهاء مهام أنانتشينكو ألكسندر إيفجينيفيتش في منصب رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية. إعلان استقالة حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع المرسوم المنشور بموقع رئاسة جمهورية دونيتسك الشعبية: "توجيه حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية السابقة للوفاء بالتزاماتها حتى تشكيل حكومة جديدة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
ونوه المرسوم إلى أنه يدخل حيز التنفيذ منذ لحظة التوقيع عليه.
يذكر أنه، في وقت سابق، قال بوشلين إنه عرض
على ألكسندر أنانتشينكو قيادة تنمية القطاع العام وشكره على عمله المثمر كرئيس لحكومة جمهورية دونيتسك الشعبية.
بدوره، أيد برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية ترشيح فيتالي خوتسينكو لمنصب رئيس وزراء الجمهورية، كخلف للسابق.