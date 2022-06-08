https://arabic.sputniknews.com/20220608/رئيس-فنزويلا-يدعو-رجال-الأعمال-الأتراك-للاستثمار-في-بلاده-1063306859.html
رئيس فنزويلا يدعو رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في بلاده
رئيس فنزويلا يدعو رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في بلاده
دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في بلاده، مشيرا إلى أن فنزويلا تمتلك ثروات عديدة من نفط وغاز وذهب. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T20:39+0000
2022-06-08T20:39+0000
2022-06-08T20:39+0000
الرئيس الفنزويلي
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لأنقرة، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال الرئيس الفنزويلي: "أدعو المستثمرين الأتراك للمجيء من أجل التعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والنفط والغاز والذهب... تعالوا، حان الوقت".وأضاف مادورو أن فنزويلا تسير على طريق التعافي بعد "سيل من العقوبات" التي فرضتها واشنطن في عام 2019 والوباء، لافتا إلى أن "حقبة جديدة" ترتسم.تأتي زيارة مادورو عشية قمة الأمريكيتين التي ينظمها الرئيس الأمريكي جو بايدن في كاليفورنيا، واستبعد منها رئيس فنزويلا.وبعد أنقرة، من المقرر أن يتوجه مادورو، غدا الخميس، إلى الجزائر.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/تركيا-وفنزويلا-تبحثان-التعاون-مع-روسيا-في-مجال-أنظمة-الدفع-1063174866.html
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الرئيس الفنزويلي, أخبار تركيا اليوم
رئيس فنزويلا يدعو رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في بلاده
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دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في بلاده، مشيرا إلى أن فنزويلا تمتلك ثروات عديدة من نفط وغاز وذهب.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لأنقرة، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال الرئيس الفنزويلي
: "أدعو المستثمرين الأتراك للمجيء من أجل التعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والنفط والغاز والذهب... تعالوا، حان الوقت".
وأضاف مادورو أن فنزويلا تسير على طريق التعافي بعد "سيل من العقوبات" التي فرضتها واشنطن في عام 2019 والوباء، لافتا إلى أن "حقبة جديدة" ترتسم.
تأتي زيارة مادورو عشية قمة الأمريكيتين التي ينظمها الرئيس الأمريكي جو بايدن في كاليفورنيا، واستبعد منها رئيس فنزويلا.
وبعد أنقرة، من المقرر أن يتوجه مادورو، غدا الخميس، إلى الجزائر.