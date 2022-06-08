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https://arabic.sputniknews.com/20220608/روستوريزم-تجري-محادثات-مع-مصر-لزيادة-عدد-الرحلات-الجوية-بين-البلدين-1063252407.html
"روستوريزم" تجري محادثات مع مصر لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين
"روستوريزم" تجري محادثات مع مصر لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين
أعلنت الوكالة الفيدرالية للسياحة "روستوريزم"، اليوم الأربعاء، عن إجراء محادثات مع الجانب المصري لبحث زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين وإمكانية تفعيل نظام... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T07:36+0000
2022-06-08T07:36+0000
العالم العربي
روسيا
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وأصدرت الوكالة الفيدرالية للسياحة "روستوريزم"، اليوم الأربعاء، بيانا نشرته مديرة الوكالة على صفحتها على قناتها على منصة "تلغرام" زارينا دوجوزوفا وجاء فيه إن " الوكالة أجرت محادثات مع وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال السياحة".وأشار البيان إلى أنه "تم التطرق إلى قضية زيادة عدد الرحلات الجوية خصوصا مع قدوم فصل الصيف وإمكانية تفعيل نظام الدفع الروسي "مير" في المنتجعات المصرية المختلفة".ونقل عدد من وسائل الإعلام عن "روستوريزم" تأكيدها أن منظمي الرحلات السياحية مسموح لهم تنظيم رحلات سياحية فقط على أساس رحلات منتظمة إلى القاهرة، وأنه من غير المسموح بيع أي رحلات جوية إلى أي مدن أخرى، حتى لو عبر القاهرة.كما انتشر أيضا بأن منظمي الرحلات السياحية ممنوعون من بيع الرحلات السياحية إلى أي مدينة مصرية باستثناء القاهرة، وهذا ينطبق أيضا على النقل الداخلي عبر الحافلات إلى المنتجعات السياحية المصرية المشهورة، وكذلك الإقامة في الفنادق فيها.
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العالم العربي, روسيا

"روستوريزم" تجري محادثات مع مصر لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين

07:36 GMT 08.06.2022
© Sputnik . Anton Denisovالسياحة المصرية: المنتجعات السياحية جاهزة لاستقبال السياح الروس
السياحة المصرية: المنتجعات السياحية جاهزة لاستقبال السياح الروس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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أعلنت الوكالة الفيدرالية للسياحة "روستوريزم"، اليوم الأربعاء، عن إجراء محادثات مع الجانب المصري لبحث زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين وإمكانية تفعيل نظام الدفع الروسي "مير" في المنتجعات المصرية.
وأصدرت الوكالة الفيدرالية للسياحة "روستوريزم"، اليوم الأربعاء، بيانا نشرته مديرة الوكالة على صفحتها على قناتها على منصة "تلغرام" زارينا دوجوزوفا وجاء فيه إن " الوكالة أجرت محادثات مع وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال السياحة".
وأشار البيان إلى أنه "تم التطرق إلى قضية زيادة عدد الرحلات الجوية خصوصا مع قدوم فصل الصيف وإمكانية تفعيل نظام الدفع الروسي "مير" في المنتجعات المصرية المختلفة".
ونقل عدد من وسائل الإعلام عن "روستوريزم" تأكيدها أن منظمي الرحلات السياحية مسموح لهم تنظيم رحلات سياحية فقط على أساس رحلات منتظمة إلى القاهرة، وأنه من غير المسموح بيع أي رحلات جوية إلى أي مدن أخرى، حتى لو عبر القاهرة.
كما انتشر أيضا بأن منظمي الرحلات السياحية ممنوعون من بيع الرحلات السياحية إلى أي مدينة مصرية باستثناء القاهرة، وهذا ينطبق أيضا على النقل الداخلي عبر الحافلات إلى المنتجعات السياحية المصرية المشهورة، وكذلك الإقامة في الفنادق فيها.
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