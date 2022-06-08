https://arabic.sputniknews.com/20220608/روسيا-مستعدة-لحماية-سفن-الحبوب-من-أوكرانيا-لا-توجد-ضمانات-بعدم-نشر-أسلحة-نووية-في-السويد-وفنلندا-1063287632.html

روسيا مستعدة لحماية سفن الحبوب من أوكرانيا... لا توجد ضمانات بعدم نشر أسلحة نووية في السويد وفنلندا

روسيا مستعدة لحماية سفن الحبوب من أوكرانيا... لا توجد ضمانات بعدم نشر أسلحة نووية في السويد وفنلندا

لافروف يؤكد من تركيا أن روسيا مستعدة لحماية السفن المحملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا، وشويغو يعلن إن مينائي برديانسك وماريوبول الأوكرانيين جاهزان لاستئناف تصدير... 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T14:03+0000

2022-06-08T14:03+0000

2022-06-08T14:03+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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روسيا مستعدة لحماية سفن الحبوب من أوكرانيا.. الناتو: لا توجد ضمانات لروسيا بعدم نشر أسلحة نووية في السويد وفنلندا روسيا مستعدة لحماية سفن الحبوب من أوكرانيا.. الناتو: لا توجد ضمانات لروسيا بعدم نشر أسلحة نووية في السويد وفنلندا

لافروف يؤكد في مؤتمر صحفي بتركيا أن روسيا مستعدة لحماية السفن المحملة بالحبوب من موانئ أوكرانياشويغو يعلن إن مينائي برديانسك وماريوبل الأوكرانيين جاهزان لاستئناف تصدير شحنات الحبوب بعد إزالة الألغام البحريةاعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في أنقرة، أنه لا تزال هناك فرصة لعودة المفاوضات بين موسكو وكييف، من أجل إنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا، مشدداً على ضرورة إجراء مباحثات بشأن إقامة ممر آمن لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية وتصديرها.من جانبه، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الغرب، بمحاولة "تحويل أزمة الحبوب الأوكرانية إلى كارثة عالمية"، مشيراً إلى أن كمية الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية تمثل 1% من الحبوب المصدرة فقط، على حد قوله، وبالتالي فإن "هذه الأزمة غير موجودة".ويبحث لافروف وأوغلو أيضا التهديدات التي تحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من شمال سوريا وتوعده بالقيام بعملية عسكرية لإنشاء منطقة عازلة بمساحة 30 كيلو متر وهو الأمر المثير للجدل بين جميع الأطراف. وتعد هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها لافروف إلى تركيا بعد لقاء نظيريه التركي تشاوش أوغلو والأوكراني ودميترو كوليبا في أنطاليا في 10 مارس/آذار.من جانبه قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، إن مينائي برديانسك وماريوبل الأوكرانيين، جاهزان لاستئناف تصدير شحنات الحبوب، بعد إزالة الألغام البحرية.وقالت وزارة الدفاع التركية إن وزيري الدفاع الروسي والتركي ناقشا إقامة ممر محتمل لتصدير الحبوب من أوكرانيا علاوة على الأوضاع في شمال سوريا وذلك في مكالمة هاتفية ..في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال وسام جواد المحلل السياسي إن الأمور التي دعت لافروف لزيارة تركيا مرتبطة بأكثر من قضية دون حصرها على الأزمة السورية، فهنالك أيضا أزمة انضمام دول أخرى إلى الناتو وهي فنلندا والسويد.وأضاف جواد أنه لا يعتقد أن الجانب الروسي سيبدأ في النقاش مع الجانب التركي في مسألة وقف القتال ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لأن القضية أن روسيا هي التي وضعت الشروط ومن يماطل ليست موسكو وإنما الجانب الأوكراني بتصرفاته الهوجاء والهمجية التي دفعت إلى تململ الدول الأوروبية التي كانت تدعم كييف في البداية..الناتو يقول إنه لا توجد خطط لتقديم أي ضمانات لروسيا بعدم نشر أسلحة نووية في السويد وفنلنداأشار كميل غراند مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى أن الحلف لا يخطط لتقديم ضمانات لروسيا حول عدم نشر أسلحة نووية على أراضي السويد وفنلندا، بحال انضمامهما للحلف.وقال غراند في معرض رده على سؤال حول تقديم ضمانات أمنية لروسيا حيال عدم نشر أسلحة نووية في السويد وفنلندا بحال انضمامها للحلف إنه ليس متأكدا من أن الأمر يستحق تقديم أي ضمانات لروسيا حول الاستراتيجية العسكرية في هذه المنطقة". ولفت إلى "عدم وجود أي محادثات حتى الآن تتعلق بنشر هذا النوع من الأسلحة".في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" قال عماد الحمروني خبير الشئون الدولية والأوروبية إنه بالتأكيد تعتبر تصريحات الناتو استفزازية لروسيا بأن الحلف لا يخطط لتقديم أي ضمانات لروسيا بعدم نشر أسلحة نووية في السويد وفنلندا، وذلك بعد أكثر من مئة يوم من العملية العسكرية في أوكرانيا وبعد الحصار والعقوبات المتكررة من الجانب الغربي على الاقتصاد الروسي.وأضاف الحمروني أن العملية الروسية أعطت على الأقل ثمارها على مستوى أكثر من 70% عسكريا، أما اقتصاديا فلم يتأثر الاقتصاد الروسي رغم كل هذه العقوبات لذا وجدت الدول الغربية الملتزمة بحلف الناتو أنها لم تقدم أي مبررات لشعوبها التي بالعكس تعيش في ضائقة اقتصادية وقلق أمني متفاقم، بالتالي هذا التصعيد الغربي الأمريكي بالتحديد يأتي لزيادة الضغط على روسيا في المفاوضات القادمة بين موسكو وواشنطن وأيضا لتطمين الحلفاء الأوروبيين بأن الولايات المتحدة قادرة على ضمان أمنهم.قوى شيعية وسنية وكردية تجتمع لبحث مسار تشكيل الحكومة العراقيةعقد "الإطار التنسيقي" في العراق اجتماعا مع تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني. واستعرض الاجتماع الوضع السياسي الراهن وسبل الانتقال به "إلى الأفضل بمشاركة باقي القوى الوطنية.وطالب المجتمعون بضرورة قيام الحكومة بواجباتها تجاه المواطن والسعي لتحسين الخدمات في عموم البلاد. واتفقت الأطراف المجتمعة على أهمية تنسيق المواقف من أجل مواجهة كل المخططات التي تهدد استقرار العملية السياسية والتجربة الديمقراطية في البلاد.وشدد الجميع على ضرورة مواصلة المساعي لتحقيق الأولويات في تشكيل حكومة قوية قادرة على إجراء إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة، وضمان حقوق جميع أبناء الشعب العراقي وفق القانون والدستور.في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال فاضل البدراني المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في الجامعة العراقية، إن الانسداد السياسي يحكم العملية السياسية منذ ثمانية أشهر يعني ما بعد انتخابات تشرين 2021، وكل الاجتماعات والمبادرات التي جرت بين القوى السياسية أثبتت أنها فشلت في الوصول إلى نقطة التقاء يمكن أن تجمعها في تشكيل الحكومة.وأضاف البدراني أن الذي يحصل الآن هو محاولة من قبل هذه القوى السياسية لتقريب وجهات النظر عبر مبادرات بينما الشارع ضاغط وناقم على هذه القوى التي تقبع في وضع حرج جدا لذا أمامها محاولة تبدو أخيرة لحلحلة الوضع.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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