ريال مدريد يمدد عقد مودريتش عاما واحدا واللاعب يعلق... فيديو
© AP Photo / Manu Fernandezيحتفل لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بالكأس بعد فوزه في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد على ملعب فرنسا في سانت دينيس بالقرب من باريس، 29 مايو 2022. فاز ريال مدريد على ليفربول 1-0.
© AP Photo / Manu Fernandez
أعلن ريال مدريد، رسميا، اليوم الأربعاء، تجديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش.
وقال ريال مدريد في بيان إنه "اتفق مع لوكا مودريتش على تمديد عقد اللاعب، ليظل مرتبطا بالنادي حتى 30 يونيو/ حزيران 2023".
Florentino Pérez 🤝 @lukamodric10 #Modrić2023 pic.twitter.com/gF5Ey0tEAU— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 8, 2022
وفي أول تعليق له على تمديد عقده، قال مودريتش في فيديو بثه النادي على حساباته في مواقع التواصل، إنه "سعيد بتمديد عقده لمدة عام آخر مع فريقه الذي يفخر دائما بارتداء قميصه".
وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده مع فريقه فيما هو قادم، معربا عن شكره للجماهير لدعمها وحبها له.
🤳 Here's what @lukamodric10 had to say after extending his contract!#Modrić2023 pic.twitter.com/40y1Ci3Svm— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 8, 2022
وكان من المقرر أن ينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد، بنهاية الشهر الجاري، قبل تمديده حتى صيف 2023.
وانضم مودريتش (36 عاما) لريال مدريد، في صيف 2012، قادما من توتنهام، ومنذ ذلك الحين ساهم في تحقيق كل البطولات الممكنة، وبات إحدى أساطير الفريق الملكي.
وانضم مودريتش (36 عاما) لريال مدريد، في صيف 2012، قادما من توتنهام، ومنذ ذلك الحين ساهم في تحقيق كل البطولات الممكنة، وبات إحدى أساطير الفريق الملكي.
Official Announcement: @lukamodric10. #RealMadrid | #Modrić2023— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 8, 2022
وكان مودريتش قد فاز بجائزة الكرة الذهبية، في عام 2018، بعدما قاد بلاده للوصول لنهائي مونديال روسيا، فضلا عن التتويج حينها مع الريال بلقب دوري الأبطال.