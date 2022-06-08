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https://arabic.sputniknews.com/20220608/ريال-مدريد-يمدد-عقد-مودريتش-عاما-واحدا-واللاعب-يعلق-فيديو-1063277751.html
ريال مدريد يمدد عقد مودريتش عاما واحدا واللاعب يعلق... فيديو
ريال مدريد يمدد عقد مودريتش عاما واحدا واللاعب يعلق... فيديو
أعلن ريال مدريد، رسميا، اليوم الأربعاء، تجديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T12:39+0000
2022-06-08T12:39+0000
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
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وقال ريال مدريد في بيان إنه "اتفق مع لوكا مودريتش على تمديد عقد اللاعب، ليظل مرتبطا بالنادي حتى 30 يونيو/ حزيران 2023".وفي أول تعليق له على تمديد عقده، قال مودريتش في فيديو بثه النادي على حساباته في مواقع التواصل، إنه "سعيد بتمديد عقده لمدة عام آخر مع فريقه الذي يفخر دائما بارتداء قميصه".وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده مع فريقه فيما هو قادم، معربا عن شكره للجماهير لدعمها وحبها له.وكان من المقرر أن ينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد، بنهاية الشهر الجاري، قبل تمديده حتى صيف 2023.وانضم مودريتش (36 عاما) لريال مدريد، في صيف 2012، قادما من توتنهام، ومنذ ذلك الحين ساهم في تحقيق كل البطولات الممكنة، وبات إحدى أساطير الفريق الملكي.وكان مودريتش قد فاز بجائزة الكرة الذهبية، في عام 2018، بعدما قاد بلاده للوصول لنهائي مونديال روسيا، فضلا عن التتويج حينها مع الريال بلقب دوري الأبطال.
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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني

ريال مدريد يمدد عقد مودريتش عاما واحدا واللاعب يعلق... فيديو

12:39 GMT 08.06.2022
© AP Photo / Manu Fernandezيحتفل لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بالكأس بعد فوزه في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد على ملعب فرنسا في سانت دينيس بالقرب من باريس، 29 مايو 2022. فاز ريال مدريد على ليفربول 1-0.
يحتفل لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بالكأس بعد فوزه في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد على ملعب فرنسا في سانت دينيس بالقرب من باريس، 29 مايو 2022. فاز ريال مدريد على ليفربول 1-0. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
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أعلن ريال مدريد، رسميا، اليوم الأربعاء، تجديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش.
وقال ريال مدريد في بيان إنه "اتفق مع لوكا مودريتش على تمديد عقد اللاعب، ليظل مرتبطا بالنادي حتى 30 يونيو/ حزيران 2023".
وفي أول تعليق له على تمديد عقده، قال مودريتش في فيديو بثه النادي على حساباته في مواقع التواصل، إنه "سعيد بتمديد عقده لمدة عام آخر مع فريقه الذي يفخر دائما بارتداء قميصه".
وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده مع فريقه فيما هو قادم، معربا عن شكره للجماهير لدعمها وحبها له.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد، بنهاية الشهر الجاري، قبل تمديده حتى صيف 2023.

وانضم مودريتش (36 عاما) لريال مدريد، في صيف 2012، قادما من توتنهام، ومنذ ذلك الحين ساهم في تحقيق كل البطولات الممكنة، وبات إحدى أساطير الفريق الملكي.
وكان مودريتش قد فاز بجائزة الكرة الذهبية، في عام 2018، بعدما قاد بلاده للوصول لنهائي مونديال روسيا، فضلا عن التتويج حينها مع الريال بلقب دوري الأبطال.
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