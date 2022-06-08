https://arabic.sputniknews.com/20220608/زاخاروفا-وسائل-الإعلام-الروسية-تتعرض-لحرب-في-الولايات-المتحدة-وستتخذ-موسكو-الإجراءات-المناسبة-1063266321.html
زاخاروفا: وسائل الإعلام الروسية تتعرض لحرب حقيقية في الولايات المتحدة
زاخاروفا: وسائل الإعلام الروسية تتعرض لحرب حقيقية في الولايات المتحدة
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إنه تم "إعلان الحرب" على وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T10:25+0000
2022-06-08T10:25+0000
2022-06-08T10:47+0000
روسيا
الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وأضافت زاخاروفا للصحفيين: "نرغب في لفت انتباه المؤسسات الأمريكية والرأي العام إلى ما يحدث مع وسائل الإعلام الروسية على أراضي الولايات المتحدة. الأمر يكمن في أنه تم "إعلان الحرب" عليها، حربا حقيقية".وأضافت زاخاروفا: "إنه اضطهاد حقيقي لوسائل الإعلام الروسية والصحفيين الروس. لقد جمعنا الصحفيين الأمريكيين في المركز الإعلامي بموسكو، ومديري وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، التي لا تزال معتمدة هنا، وعرضنا عليهم بالتفصيل ما يحدث مع زملائهم الروس في الولايات المتحدة على خلفية التصريحات الدائمة من قبل واشنطن حول خطأ ما في حرية الكلمة "لدينا" نحن.وتابعت زاخاروفا: "لقد تبين أنهم لم يكونوا يعرفون عن ذلك شيئا، أي أن الصحفيين الأمريكيين العاملين في روسيا لا يعرفون كيف يعيش زملاؤهم الروس في الولايات المتحدة".وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الخارجية-الروسية-حظر-بث-3-وسائل-إعلام-روسية-في-الاتحاد-الأوروبي-لن-يمر-دون-رد-1063002813.html
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روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, الولايات المتحدة الأمريكية
زاخاروفا: وسائل الإعلام الروسية تتعرض لحرب حقيقية في الولايات المتحدة
10:25 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 10:47 GMT 08.06.2022) تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إنه تم "إعلان الحرب" على وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة.
موسكو - سبوتنيك. وأضافت زاخاروفا للصحفيين: "نرغب في لفت انتباه المؤسسات الأمريكية والرأي العام إلى ما يحدث مع وسائل الإعلام الروسية
على أراضي الولايات المتحدة. الأمر يكمن في أنه تم "إعلان الحرب" عليها، حربا حقيقية".
وأضافت زاخاروفا: "إنه اضطهاد حقيقي لوسائل الإعلام الروسية والصحفيين الروس. لقد جمعنا الصحفيين الأمريكيين في المركز الإعلامي بموسكو، ومديري وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، التي لا تزال معتمدة هنا، وعرضنا عليهم بالتفصيل ما يحدث مع زملائهم الروس في الولايات المتحدة على خلفية التصريحات الدائمة من قبل واشنطن حول خطأ ما في حرية الكلمة "لدينا" نحن.
وتابعت زاخاروفا: "لقد تبين أنهم لم يكونوا يعرفون عن ذلك شيئا، أي أن الصحفيين الأمريكيين العاملين في روسيا لا يعرفون كيف يعيش زملاؤهم الروس في الولايات المتحدة".
وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت في أوكرانيا.