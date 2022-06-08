https://arabic.sputniknews.com/20220608/سفير-روسيا-لدى-واشنطن-تلقيت-رسالة-باقتراح-لإدانة-تصرفات-الرئيس-الروسي-1063248052.html
سفير روسيا لدى واشنطن: تلقيت رسالة باقتراح لإدانة تصرفات الرئيس الروسي
سفير روسيا لدى واشنطن: تلقيت رسالة باقتراح لإدانة تصرفات الرئيس الروسي
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إنه تلقى رسالة تتضمن اقتراحا بإدانة تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونُصِح بالاتصال بمكتب نائبة وزير... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T03:04+0000
2022-06-08T03:04+0000
2022-06-08T03:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف على القناة الأولى الروسية: "تلقيت مؤخرا رسالة بالبريد تحثني على التخلي عن وطني، وإدانة تصرفات الرئيس الروسي".وأضاف الدبلوماسي الروسي:"إذا فعلت ذلك، فقد عرض علي الاتصال بمكتب نائبة وزير الخارجية [الأمريكية] ويندي شيرمان".وقال: "لقد كتبنا رسالة إلى وزارة الخارجية وطالبنا بتفسير حول هذه المسألة، ماذا تعني".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سفير روسيا لدى واشنطن: تلقيت رسالة باقتراح لإدانة تصرفات الرئيس الروسي
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إنه تلقى رسالة تتضمن اقتراحا بإدانة تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونُصِح بالاتصال بمكتب نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان.
موسكو - سبوتنيك
. وقال أنطونوف على القناة الأولى الروسية: "تلقيت مؤخرا رسالة بالبريد تحثني على التخلي عن وطني، وإدانة تصرفات الرئيس الروسي".
وأضاف الدبلوماسي الروسي:"إذا فعلت ذلك، فقد عرض علي الاتصال بمكتب نائبة وزير الخارجية [الأمريكية] ويندي شيرمان".
وقال: "لقد كتبنا رسالة إلى وزارة الخارجية وطالبنا بتفسير حول هذه المسألة، ماذا تعني".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.