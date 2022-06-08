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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/سكان-موسكو-يختارون-اسما-جديدا-لساحة-بالقرب-من-السفارة-الأمريكية-1063254448.html
سكان موسكو يختارون اسما جديدا لساحة بالقرب من السفارة الأمريكية
سكان موسكو يختارون اسما جديدا لساحة بالقرب من السفارة الأمريكية
اختار سكان العاصمة الروسية، موسكو، اسما جديدا لساحة بالقرب من السفارة، وصوّت غالبية سكان العاصمة لاسم "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية"، وفقا لموقع حكومة موسكو... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T08:00+0000
2022-06-08T08:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف بيان الحكومة: "تم تسجيل أكبر عدد من الأصوات بنسبة 44.69%، لخيار "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أنه سيتم اختيار ساحة أو شارع آخر لتسميته باسم "جمهورية لوغانسك الشعبية".وشارك في التصويت 278،684 شخصا، وقاموا بالتصويت بشكل إلكتروني من خلال موقع خدمة المواطنين في العاصمة " mos.ru" .في وقت سابق، اقترح نواب مجلس الدوما (مجلس النواب) الروسي إحياء ذكرى المدافعين عن دونباس في المدينة.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/ماكدونالدز-تستأنف-عملية-التوظيف-في-موسكو--1063153661.html
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روسيا

سكان موسكو يختارون اسما جديدا لساحة بالقرب من السفارة الأمريكية

08:00 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 08:23 GMT 08.06.2022)
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورصورة على خلفية مبنى كوتيلنيكي (أمام الصورة)، وناطحات سحاب المركز التجاري "موسكفا سيتي" ومبنى وزارة الخارجية الروسية (وسط الصورة) في موسكو
صورة على خلفية مبنى كوتيلنيكي (أمام الصورة)، وناطحات سحاب المركز التجاري موسكفا سيتي ومبنى وزارة الخارجية الروسية (وسط الصورة) في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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اختار سكان العاصمة الروسية، موسكو، اسما جديدا لساحة بالقرب من السفارة، وصوّت غالبية سكان العاصمة لاسم "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية"، وفقا لموقع حكومة موسكو الرسمي.
وأضاف بيان الحكومة: "تم تسجيل أكبر عدد من الأصوات بنسبة 44.69%، لخيار "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى أنه سيتم اختيار ساحة أو شارع آخر لتسميته باسم "جمهورية لوغانسك الشعبية".
وشارك في التصويت 278،684 شخصا، وقاموا بالتصويت بشكل إلكتروني من خلال موقع خدمة المواطنين في العاصمة " mos.ru" .
في وقت سابق، اقترح نواب مجلس الدوما (مجلس النواب) الروسي إحياء ذكرى المدافعين عن دونباس في المدينة.
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