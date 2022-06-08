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https://arabic.sputniknews.com/20220608/سوزان-نجم-الدين-تدعو-إلى-إنتاج-أعمال-فنية-عراقية-سورية-مشتركة-1063267341.html
سوزان نجم الدين تدعو إلى إنتاج أعمال فنية عراقية سورية مشتركة
سوزان نجم الدين تدعو إلى إنتاج أعمال فنية عراقية سورية مشتركة
عبرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن سعادتها الكبيرة خلال زيارتها بغداد لحضور أسبوع الفيلم السوري في المسرح الوطني بدعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T10:42+0000
2022-06-08T10:42+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقالت نجم الدين في غضون زيارتها برفقة الوفد الفني السوري مبنى شبكة الإعلام العراقي "سعادتي لا توصف وأنا في بغداد السلام الحاضنة للإبداع والمبدعين على مَرِّ العصور"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأكدت نجمة مسلسل "نهاية رجل شجاع" أن "زيارتها مبنى شبكة الإعلام العراقي والتجوال في أروقة متحف الإعلام العراقي تمثل رمزية كبيرة لهذا المكان الإعلامي الذي يضج بالإبداع والحياة وعبق التأريخ لهذا الصرح المهم الذي خرج من جلبابه الكثير من الأسماء الكبيرة في مجال الإعلام والصحافة".من جهة ثانية، أشارت الممثلة السورية إلى أنه "من الضروري أن تنتج أعمال فنية درامية عراقية - سورية مشتركة"، لا سيما بعد توقيع مذكرة برتوكول التعاون المشترك بين دائرة السينما والمسرح العراقية والمؤسسة العامة للسينما السورية، موضحة أن "الوقت حان للمضي في هذه الشراكة الفنية التي حتما ستنتج مسلسلات نوعية رائعة، ستعجب الجمهور العربي".ووفقا للوكالة، فقد اختتمت، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات أسبوع الفيلم السوري، على المسرح الوطني، الذي قدمه الفنان مازن محمد مصطفى، وحضره وزير الثقافة العراقي حسن ناظم والسفير السوري صطام جدعان الدندح، حيث اختتم الأسبوع بعرض فيلم "غيوم داكنة" والذي أخرجه الفنان السوري أيمن زيدان.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

سوزان نجم الدين تدعو إلى إنتاج أعمال فنية عراقية سورية مشتركة

10:42 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBالفنانة السورية، سوزان نجم الدين
الفنانة السورية، سوزان نجم الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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عبرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن سعادتها الكبيرة خلال زيارتها بغداد لحضور أسبوع الفيلم السوري في المسرح الوطني بدعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار وبرعاية هيئة الإعلام والاتصالات.
وقالت نجم الدين في غضون زيارتها برفقة الوفد الفني السوري مبنى شبكة الإعلام العراقي "سعادتي لا توصف وأنا في بغداد السلام الحاضنة للإبداع والمبدعين على مَرِّ العصور"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكدت نجمة مسلسل "نهاية رجل شجاع" أن "زيارتها مبنى شبكة الإعلام العراقي والتجوال في أروقة متحف الإعلام العراقي تمثل رمزية كبيرة لهذا المكان الإعلامي الذي يضج بالإبداع والحياة وعبق التأريخ لهذا الصرح المهم الذي خرج من جلبابه الكثير من الأسماء الكبيرة في مجال الإعلام والصحافة".
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من جهة ثانية، أشارت الممثلة السورية إلى أنه "من الضروري أن تنتج أعمال فنية درامية عراقية - سورية مشتركة"، لا سيما بعد توقيع مذكرة برتوكول التعاون المشترك بين دائرة السينما والمسرح العراقية والمؤسسة العامة للسينما السورية، موضحة أن "الوقت حان للمضي في هذه الشراكة الفنية التي حتما ستنتج مسلسلات نوعية رائعة، ستعجب الجمهور العربي".
ووفقا للوكالة، فقد اختتمت، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات أسبوع الفيلم السوري، على المسرح الوطني، الذي قدمه الفنان مازن محمد مصطفى، وحضره وزير الثقافة العراقي حسن ناظم والسفير السوري صطام جدعان الدندح، حيث اختتم الأسبوع بعرض فيلم "غيوم داكنة" والذي أخرجه الفنان السوري أيمن زيدان.
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