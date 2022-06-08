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https://arabic.sputniknews.com/20220608/شولتز-وزيلينسكي-يؤكدان-ضرورة-بذل-كل-جهد-ممكن-لتصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-1063266655.html
شولتز وزيلينسكي يؤكدان ضرورة بذل كل جهد ممكن لتصدير الحبوب من أوكرانيا
شولتز وزيلينسكي يؤكدان ضرورة بذل كل جهد ممكن لتصدير الحبوب من أوكرانيا
أكد المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في محادثات هاتفية على ضرورة بذل كل جهد ممكن لتصدير الحبوب من أوكرانيا، خاصة عن طريق... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T10:37+0000
2022-06-08T10:37+0000
العالم
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وجاء في بيان الخدمة: "أبلغ المستشار الرئيس الأوكراني عن آخر محادثة هاتفية له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 28 مايو. كما تبادل المستشار ورئيس أوكرانيا وجهات النظر حول الوضع العسكري والإنساني الحالي في أوكرانيا. واتفقا على أن كل شيء يجب القيام به لضمان تصدير الحبوب من أوكرانيا، وخاصة عن طريق البحر".كما اتفق شولتز وزيلينسكي على البقاء على اتصال، وتبادلا وجهات النظر حول إمكانيات إرسال المزيد من الدعم لأوكرانيا.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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العالم

شولتز وزيلينسكي يؤكدان ضرورة بذل كل جهد ممكن لتصدير الحبوب من أوكرانيا

10:37 GMT 08.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في محادثات هاتفية على ضرورة بذل كل جهد ممكن لتصدير الحبوب من أوكرانيا، خاصة عن طريق البحر، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء.
وجاء في بيان الخدمة: "أبلغ المستشار الرئيس الأوكراني عن آخر محادثة هاتفية له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 28 مايو. كما تبادل المستشار ورئيس أوكرانيا وجهات النظر حول الوضع العسكري والإنساني الحالي في أوكرانيا. واتفقا على أن كل شيء يجب القيام به لضمان تصدير الحبوب من أوكرانيا، وخاصة عن طريق البحر".
كما اتفق شولتز وزيلينسكي على البقاء على اتصال، وتبادلا وجهات النظر حول إمكانيات إرسال المزيد من الدعم لأوكرانيا.
قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، الأرجنتين، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - الرئيس فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون في قمة G20 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
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وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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