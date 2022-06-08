https://arabic.sputniknews.com/20220608/ضابط-لبناني-الأمريكي-لديه-قرار-بمنع-لبنان-الاستفادة-من-غازه-1063249394.html
ضابط لبناني: الأمريكي لديه قرار بمنع لبنان الاستفادة من غازه
ضابط لبناني: الأمريكي لديه قرار بمنع لبنان الاستفادة من غازه
كشف رئيس الوفد التقني العسكري اللبناني المفاوض، العميد بسام ياسين، أن الولايات المتحدة لديها قرار حازم بمنع لبنان من الاستفادة من غازه. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T05:24+0000
2022-06-08T05:24+0000
2022-06-08T05:24+0000
العالم العربي
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وجاءت تصريحات ياسين خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "الميادين"، قال خلالها إن "الاعتداء ليس وجود الباخرة في حقل كاريش، بل سحب هذه الباخرة غاز من هذا الحقل".ولفت ياسين إلى أن "إسرائيل تريد وضعنا تحت الأمر الواقع وبدء التنقيب عن الغاز من حقل كاريش"، معتبرا أن "التراجع عن خط 29 عبارة عن تنازل للعدو الإسرائيلي عن مساحات شاسعة".وأكد ياسين أنه "إذا تمسك لبنان بالخط 23 ستكون خسارة كبيرة، ولو استحوذ الإسرائيلي على حقل كاريش سيؤمن له 30% من الطاقة داخل كيانه لمدة 30 سنة، ولو هددناه بهذه الثروة سيكون في موقف محرج". وأوضح أنه "عندما أتى مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد هيل في الزيارة الأخيرة للبنان، كانت لإفشال تعديل المرسوم الذي يقضي بالخط 29".واعتبر ياسين أن "الإسرائيلي لن يجرؤ على طرح الحل العسكري مع لبنان، والمقاومة عنصر قوّة للبنان يجب أن نحافظ عليها"، لافتاً الى أن "لدينا حاجة لاستخراج الغاز، والأمريكي لديه قرار بمنع لبنان من الاستفادة من غازه".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
ضابط لبناني: الأمريكي لديه قرار بمنع لبنان الاستفادة من غازه
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كشف رئيس الوفد التقني العسكري اللبناني المفاوض، العميد بسام ياسين، أن الولايات المتحدة لديها قرار حازم بمنع لبنان من الاستفادة من غازه.
وجاءت تصريحات ياسين خلال مقابلة تلفزيونية
مع قناة "الميادين"، قال خلالها إن "الاعتداء ليس وجود الباخرة في حقل كاريش، بل سحب هذه الباخرة غاز من هذا الحقل".
ولفت ياسين إلى أن "إسرائيل تريد وضعنا تحت الأمر الواقع وبدء التنقيب عن الغاز من حقل كاريش"، معتبرا أن "التراجع عن خط 29 عبارة عن تنازل للعدو الإسرائيلي عن مساحات شاسعة".
وأكد ياسين أنه "إذا تمسك لبنان بالخط 23 ستكون خسارة كبيرة، ولو استحوذ الإسرائيلي على حقل كاريش سيؤمن له 30% من الطاقة داخل كيانه لمدة 30 سنة، ولو هددناه بهذه الثروة سيكون في موقف محرج".
وأوضح أنه "عندما أتى مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد هيل في الزيارة الأخيرة للبنان، كانت لإفشال تعديل المرسوم الذي يقضي بالخط 29".
واعتبر ياسين أن "الإسرائيلي لن يجرؤ على طرح الحل العسكري مع لبنان، والمقاومة عنصر قوّة للبنان يجب أن نحافظ عليها"، لافتاً الى أن "لدينا حاجة لاستخراج الغاز، والأمريكي لديه قرار بمنع لبنان من الاستفادة من غازه".