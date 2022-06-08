https://arabic.sputniknews.com/20220608/عبد-اللهيان-يقول-إن-إيران-قدمت-مقترحا-سياسيا-قبل-يومين-ضمن-المفاوضات-النووية-1063303624.html

عبد اللهيان: إيران قدمت مقترحا سياسيا قبل يومين ضمن المفاوضات النووية

عبد اللهيان: إيران قدمت مقترحا سياسيا قبل يومين ضمن المفاوضات النووية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده قدمت حزمة سياسية ضمن المفاوضات الرامية للعودة للامتثال بالاتفاق النووي الموقع في 2015، مؤكدة تمسكها... 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T18:52+0000

2022-06-08T18:52+0000

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العالم

إيران

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طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله خلال لقاء بالجالية الإيرانية في الهند، "قدمنا في اليومين الماضيين حزمة سياسية مبتكرة وجديدة، وقلنا للجانب الآخر صراحة إنه يمكنك الاختيار بين هذين المسارين، ونحن نفضل المسار الدبلوماسي والسياسي".وتابع، "قبل يومين بعثنا رسالة للطرف الآخر مفادها أنكم تدخلون طريقا يهدف إلى إصدار قرار لممارسة ضغط سياسي على إيران. أوضحنا ذلك للسيد (جوزيب) بوريل (مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي) ووزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) وروسيا والصين، وإذا كان هذا هو طريق التهديدات والقرارات، لن نظل مكتوفي الأيدي".وأضاف، "يجب أن نقول إننا قمنا بالعديد من المبادرات حتى الآن، بل إننا طرحنا موضوع تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي على الطاولة حتى نفتح الطريق بسلوك منطقي وحكيم".وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على إزالة اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.وتوقفت المفاوضات الآن حيث تلوم طهران وواشنطن بعضهما بعضا على عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا المتبقية.

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