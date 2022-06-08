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https://arabic.sputniknews.com/20220608/علماء-يكتشفون-مركبا-يمكنه-تدمير-طفيليات-الملاريا-ومنع-انتشار-المرض-1063269838.html
علماء يكتشفون مركبا يمكنه تدمير طفيليات الملاريا ومنع انتشار المرض
علماء يكتشفون مركبا يمكنه تدمير طفيليات الملاريا ومنع انتشار المرض
اكتشف علماء أستراليون قدرة المركب "إم إل 901" على تثبيط وتحييد الطفيليات المسببة للملاريا، وخلق إمكانية لمنع المصابين من نقل المرض. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T11:10+0000
2022-06-08T11:10+0000
علوم
منوعات
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موسكو- سبوتنيك. وقالت ليان تيلي، أستاذة الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية في جامعة ملبورن، اليوم الأربعاء، إن المركب المذكور يعمل بـ"آلية استحواذ غير عادية".ونقلت محطة "نيوز 9" الأسترالية عن تيلي قولها، إن المركب يجد ثغرة معينة في الآلية التي يستخدمها طفيلي الملاريا لتوليد البروتينات اللازمة لإعادة إنتاج نفسه ويوقفها عن القيام بذلك، مؤكدة أنه دمر طفيليات الملاريا التي كانت مقاومة للأدوية في السابق.وأضافت تيلي: "نعتقد أن هذه مجرد البداية. لدينا الآن إمكانية العثور على أدوية، على غرار المركب، تستهدف مجموعة من الأمراض المعدية الفتاكة، بما في ذلك الالتهابات البكتيرية المقاومة للأدوية المتعددة".الملاريا، مرض يسببه طفيلي ينقله البعوض، يصيب ما يصل إلى 200 مليون ويقتل نحو 600 ألف شخص كل عام، وينتشر المرض بشكل رئيسي في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
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علوم, منوعات

علماء يكتشفون مركبا يمكنه تدمير طفيليات الملاريا ومنع انتشار المرض

11:10 GMT 08.06.2022
© AP Photo / Jerome Delayتفشي مرض الملاريا
تفشي مرض الملاريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Jerome Delay
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اكتشف علماء أستراليون قدرة المركب "إم إل 901" على تثبيط وتحييد الطفيليات المسببة للملاريا، وخلق إمكانية لمنع المصابين من نقل المرض.
موسكو- سبوتنيك. وقالت ليان تيلي، أستاذة الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية في جامعة ملبورن، اليوم الأربعاء، إن المركب المذكور يعمل بـ"آلية استحواذ غير عادية".
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ونقلت محطة "نيوز 9" الأسترالية عن تيلي قولها، إن المركب يجد ثغرة معينة في الآلية التي يستخدمها طفيلي الملاريا لتوليد البروتينات اللازمة لإعادة إنتاج نفسه ويوقفها عن القيام بذلك، مؤكدة أنه دمر طفيليات الملاريا التي كانت مقاومة للأدوية في السابق.
وأضافت تيلي: "نعتقد أن هذه مجرد البداية. لدينا الآن إمكانية العثور على أدوية، على غرار المركب، تستهدف مجموعة من الأمراض المعدية الفتاكة، بما في ذلك الالتهابات البكتيرية المقاومة للأدوية المتعددة".
الملاريا، مرض يسببه طفيلي ينقله البعوض، يصيب ما يصل إلى 200 مليون ويقتل نحو 600 ألف شخص كل عام، وينتشر المرض بشكل رئيسي في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
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