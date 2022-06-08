غانتس: منصة "كريش" أحد الأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل
© AFP 2022 / AHIKAM SERI حقل غاز في البحر المتوسط
© AFP 2022 / AHIKAM SERI
قال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن منصة كريش في البحر المتوسط، أحد الأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل.
وذكر غانتس في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أن منصة كريش تعد أحد الأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل، موضحا أن بلاده مصممة لدعم موارد الطاقة والغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية لإسرائيل، ولتعزيز الاقتصاد الأخضر (النقي) في إسرائيل.
אסדת ״כריש״ היא נכס אסטרטגי של מדינת ישראל, שנועד למצות את משאבי האנרגיה והגז הטבעי באזור הכלכלי של מדינת ישראל, ולקדם את הכלכלה הירוקה של ישראל. עם עגינתה, האסדה ממוקמת בשטח ישראלי, קילומטרים דרומית לאזור שעליו מתנהל משא ומתן בין מדינת ישראל לבין מדינת לבנון, בתיווך ארצות הברית.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) June 8, 2022
وأضاف غانتس أن "تحديد مصادر الطاقة القائمة على الغاز يمكن أن يساعد بشكل كبير الاقتصاد اللبناني ومواطنيه، ومن المصلحة الأولى للبنان دفع الحوار حول هذا الموضوع ونأمل أن يحدث ذلك".
ישראל בפנייה רשמית ללבנון: יש להאיץ את המו"מ בסוגיית הגבול הימי, איתור מקורות אנרגיה יכולים לסייע לכלכלת לבנון ולאזרחיה@gilicohen10— כאן חדשות (@kann_news) June 8, 2022
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده ستعمل على حماية أصولها الاستراتيجية، وهي على استعداد لحمايتها والدفاع عن بنيتها التحتية وكل ما يتوافق مع حقوقها.
ودعا غانتس لبنان إلى الإسراع في المفاوضات بشأن الحدود البحرية، مشيرا إلى أن منصة "كريش" تقع في الأراضي الإسرائيلية على بعد كيلومترات جنوب منطقة يتم التفاوض عليها بين بلاده ولبنان، بوساطة أمريكية.