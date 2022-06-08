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غانتس: منصة "كريش" أحد الأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل
غانتس: منصة "كريش" أحد الأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل
قال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن منصة كريش في البحر المتوسط، أحد الأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T14:23+0000
2022-06-08T14:23+0000
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وذكر غانتس في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أن منصة كريش تعد أحد الأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل، موضحا أن بلاده مصممة لدعم موارد الطاقة والغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية لإسرائيل، ولتعزيز الاقتصاد الأخضر (النقي) في إسرائيل.وأضاف غانتس أن "تحديد مصادر الطاقة القائمة على الغاز يمكن أن يساعد بشكل كبير الاقتصاد اللبناني ومواطنيه، ومن المصلحة الأولى للبنان دفع الحوار حول هذا الموضوع ونأمل أن يحدث ذلك".وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده ستعمل على حماية أصولها الاستراتيجية، وهي على استعداد لحمايتها والدفاع عن بنيتها التحتية وكل ما يتوافق مع حقوقها.ودعا غانتس لبنان إلى الإسراع في المفاوضات بشأن الحدود البحرية، مشيرا إلى أن منصة "كريش" تقع في الأراضي الإسرائيلية على بعد كيلومترات جنوب منطقة يتم التفاوض عليها بين بلاده ولبنان، بوساطة أمريكية.
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غانتس: منصة "كريش" أحد الأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل

14:23 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / AHIKAM SERI حقل غاز في البحر المتوسط
حقل غاز في البحر المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / AHIKAM SERI
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قال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن منصة كريش في البحر المتوسط، أحد الأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل.
وذكر غانتس في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أن منصة كريش تعد أحد الأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل، موضحا أن بلاده مصممة لدعم موارد الطاقة والغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية لإسرائيل، ولتعزيز الاقتصاد الأخضر (النقي) في إسرائيل.
وأضاف غانتس أن "تحديد مصادر الطاقة القائمة على الغاز يمكن أن يساعد بشكل كبير الاقتصاد اللبناني ومواطنيه، ومن المصلحة الأولى للبنان دفع الحوار حول هذا الموضوع ونأمل أن يحدث ذلك".
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده ستعمل على حماية أصولها الاستراتيجية، وهي على استعداد لحمايتها والدفاع عن بنيتها التحتية وكل ما يتوافق مع حقوقها.
ودعا غانتس لبنان إلى الإسراع في المفاوضات بشأن الحدود البحرية، مشيرا إلى أن منصة "كريش" تقع في الأراضي الإسرائيلية على بعد كيلومترات جنوب منطقة يتم التفاوض عليها بين بلاده ولبنان، بوساطة أمريكية.
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