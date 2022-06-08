https://arabic.sputniknews.com/20220608/غوتيرش-إنتاج-أوكرانيا-وروسيا-من-المواد-الغذائية-يجب-أن-يعود-لوضعه-الطبيعي-قبل-الحرب-1063301418.html
غوتيرش: إنتاج أوكرانيا وروسيا من المواد الغذائية يجب أن يعود لوضعه الطبيعي قبل الحرب
غوتيرش: إنتاج أوكرانيا وروسيا من المواد الغذائية يجب أن يعود لوضعه الطبيعي قبل الحرب
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش إن إنتاج أوكرانيا وروسيا من المواد الغذائية والمحاصيل ينبغي أن يعود لوضعه الطبيعي قبل الحرب، في حين طالبت رئيسة... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T17:27+0000
2022-06-08T17:27+0000
2022-06-08T17:27+0000
العالم
أنطونيو غوتيرش
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح غوتيرش، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك بمناسبة المراجعة الثانية لمجموعة الاستجابة للأزمات، اليوم الأربعاء، "إنتاج أوكرانيا من الغذاء وكذلك محاصيل روسيا ومنتجاتها ينبغي أن يعود لوضعه قبل الحرب"، مشيرا إلى أنه طالب وكيله للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، ضمان التصدير الآمن والمستقر للمنتجات والمحاصيل الروسية عبر البحر الأسود، ووصول المواد الغذائية والأسمدة الضرورية للدول النامية، بما في ذلك في الصحراء الكبرى.وتابع غوتيرش، "سيعمل مارتن غريفيث مع كل الأطراف لدفع ذلك، وأجرى مقابلات في موسكو وكييف وبروكسل".من جانبها، قالت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ريبيكا غرينسبان، "يجب أن توفر المؤسسات الدولية الدعم للشعوب الفقيرة والضعيفة، ما لم تتدخل المؤسسات المالية الدولية لرفع موازنات تلك الدول، فستواصل التعثر وستعجز عن توفير المواد الأساسية لمواطنيها".
https://arabic.sputniknews.com/20220608/بيسكوف-يجب-تغيير-العقوبات-المفروضة-على-موسكو-من-أجل-تزويد-الغرب-بالحبوب-الروسية-1063290005.html
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العالم, أنطونيو غوتيرش
غوتيرش: إنتاج أوكرانيا وروسيا من المواد الغذائية يجب أن يعود لوضعه الطبيعي قبل الحرب
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش إن إنتاج أوكرانيا وروسيا من المواد الغذائية والمحاصيل ينبغي أن يعود لوضعه الطبيعي قبل الحرب، في حين طالبت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المؤسسات الدولية بتوفير الدعم للدول الفقيرة وإلا ستتعثر وتعجز عن توفير المواد الأولية لمواطنيها.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح غوتيرش، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك بمناسبة المراجعة الثانية لمجموعة الاستجابة للأزمات، اليوم الأربعاء، "إنتاج أوكرانيا من الغذاء وكذلك محاصيل روسيا ومنتجاتها ينبغي أن يعود لوضعه قبل الحرب"، مشيرا إلى أنه طالب وكيله للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، ضمان التصدير الآمن والمستقر للمنتجات والمحاصيل الروسية عبر البحر الأسود، ووصول المواد الغذائية والأسمدة الضرورية للدول النامية، بما في ذلك في الصحراء الكبرى.
وتابع غوتيرش، "سيعمل مارتن غريفيث مع كل الأطراف لدفع ذلك، وأجرى مقابلات في موسكو وكييف وبروكسل".
من جانبها، قالت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ريبيكا غرينسبان، "يجب أن توفر المؤسسات الدولية الدعم للشعوب الفقيرة والضعيفة، ما لم تتدخل المؤسسات المالية الدولية لرفع موازنات تلك الدول، فستواصل التعثر وستعجز عن توفير المواد الأساسية لمواطنيها".