https://arabic.sputniknews.com/20220608/غوتيرش-إنتاج-أوكرانيا-وروسيا-من-المواد-الغذائية-يجب-أن-يعود-لوضعه-الطبيعي-قبل-الحرب-1063301418.html

غوتيرش: إنتاج أوكرانيا وروسيا من المواد الغذائية يجب أن يعود لوضعه الطبيعي قبل الحرب

غوتيرش: إنتاج أوكرانيا وروسيا من المواد الغذائية يجب أن يعود لوضعه الطبيعي قبل الحرب

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش إن إنتاج أوكرانيا وروسيا من المواد الغذائية والمحاصيل ينبغي أن يعود لوضعه الطبيعي قبل الحرب، في حين طالبت رئيسة... 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T17:27+0000

2022-06-08T17:27+0000

2022-06-08T17:27+0000

العالم

أنطونيو غوتيرش

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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح غوتيرش، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك بمناسبة المراجعة الثانية لمجموعة الاستجابة للأزمات، اليوم الأربعاء، "إنتاج أوكرانيا من الغذاء وكذلك محاصيل روسيا ومنتجاتها ينبغي أن يعود لوضعه قبل الحرب"، مشيرا إلى أنه طالب وكيله للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، ضمان التصدير الآمن والمستقر للمنتجات والمحاصيل الروسية عبر البحر الأسود، ووصول المواد الغذائية والأسمدة الضرورية للدول النامية، بما في ذلك في الصحراء الكبرى.وتابع غوتيرش، "سيعمل مارتن غريفيث مع كل الأطراف لدفع ذلك، وأجرى مقابلات في موسكو وكييف وبروكسل".من جانبها، قالت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ريبيكا غرينسبان، "يجب أن توفر المؤسسات الدولية الدعم للشعوب الفقيرة والضعيفة، ما لم تتدخل المؤسسات المالية الدولية لرفع موازنات تلك الدول، فستواصل التعثر وستعجز عن توفير المواد الأساسية لمواطنيها".

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العالم, أنطونيو غوتيرش