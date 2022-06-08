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https://arabic.sputniknews.com/20220608/قديروف-يقترح-حظر-الصحفيين-المشوهين-للحقيقة-في-روسيا-1063294410.html
قديروف يقترح حظر الصحفيين "المشوهين للحقيقة" في روسيا
قديروف يقترح حظر الصحفيين "المشوهين للحقيقة" في روسيا
اقترح رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، أن يتم اعتماد الصحفيين في روسيا فقط من الجهات الإعلامية التي تبدي تقييما موضوعيا غير متحيز،... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T15:25+0000
2022-06-08T15:25+0000
روسيا
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وقال قديروف في تعليق مقتضب على قناته في تلغرام: "قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الصحفيين الروس العاملين في أمريكا يتعرضون لاختبار قاس. لا يمددون تأشيراتهم، بل وتحجب حساباتهم (على منصات التواصل)".وأشار قديروف إلى أن دول الغرب تستخدم الصحفيين لتحقيق أهداف سياسية بحته.وقال قاديروف: "الأحداث الأخيرة أقنعتنا بأن هذه مجرد وسائل إعلام فاسدة، بدون أدلة، بدون حقائق، بدون حجج موضوعية، تنشر الأكاذيب ضد وطننا، وتظهر روسيا كمعتد، لا تحترم حقوق الإنسان على أراضيها".
https://arabic.sputniknews.com/20220608/زارا-وسلسلة-شركات-عالمية-قد-تستأنف-أعمالها-في-روسيا--1063285095.html
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قديروف يقترح حظر الصحفيين "المشوهين للحقيقة" في روسيا

15:25 GMT 08.06.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev
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اقترح رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، أن يتم اعتماد الصحفيين في روسيا فقط من الجهات الإعلامية التي تبدي تقييما موضوعيا غير متحيز، وحظر جميع الجهات الأخرى "المشوهة للمعلومات".
وقال قديروف في تعليق مقتضب على قناته في تلغرام: "قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الصحفيين الروس العاملين في أمريكا يتعرضون لاختبار قاس. لا يمددون تأشيراتهم، بل وتحجب حساباتهم (على منصات التواصل)".

وتابع قديروف: "أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية، عاجلا أم آجلا، (ستربط أيدي) مراسلينا تماما... من الضروري اتباع قاعدة بسيطة-اعتماد الصحفيين فقط من تلك المنافذ الإعلامية التي تعلن عن تقييم موضوعي غير متحيز. يجب حظر جميع المخربين الآخرين"

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وأشار قديروف إلى أن دول الغرب تستخدم الصحفيين لتحقيق أهداف سياسية بحته.
وقال قاديروف: "الأحداث الأخيرة أقنعتنا بأن هذه مجرد وسائل إعلام فاسدة، بدون أدلة، بدون حقائق، بدون حجج موضوعية، تنشر الأكاذيب ضد وطننا، وتظهر روسيا كمعتد، لا تحترم حقوق الإنسان على أراضيها".
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