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https://arabic.sputniknews.com/20220608/كشف-حقيقة-انسحاب-إسرائيل-أمام-روسيا-من-الدوري-الأوروبي-لكرة-القدم-1063299432.html
كشف حقيقة انسحاب إسرائيل أمام روسيا من الدوري الأوروبي لكرة القدم
كشف حقيقة انسحاب إسرائيل أمام روسيا من الدوري الأوروبي لكرة القدم
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير دقيقة عن انسحاب إسرائيل من مواجهة روسيا في النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T16:48+0000
2022-06-08T16:48+0000
رياضة
مجتمع
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ومن المعروف أنه تم تعليق مشاركة روسيا في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادان الدولي والأوروبي، وبالتالي فلا مجال لرفض إسرائيل اللعب في مواجهة روسيا من الأساس.وكانت "سبوتنيك" قد نقلت غن الاتحادين الدولي "الفيفا" والأوروبي "اليويفا" لكرة القدم، بيانا مشتركا، في فبراير/ شباط الماضي، أعلنت فيه عن إيقاف منتخبات وأندية روسيا من جميع بطولاتهما لحين إشعار آخر.وكشف بيان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن الاتحادين قررا أن "كل الفرق الروسية، سواء على المستوى الوطني أو الأندية" سيتم منعها من المشاركة في بطولاتهما حتى إشعار آخر.وفي بيان منفصل أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنهاء الشراكة مع "غازبروم" الروسية، والتي كانت أحد رعاة البطولة الأكبر على مستوى الأندية دوري أبطال أوروبا.وسيشمل الإيقاف كافة المنتخبات الوطنية الروسية وقد يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في يوليو/ تموز المقبل.
سبوتنيك عربي
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رياضة, مجتمع

كشف حقيقة انسحاب إسرائيل أمام روسيا من الدوري الأوروبي لكرة القدم

16:48 GMT 08.06.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov / الذهاب إلى بنك الصورمباراة منتخب روسيا والسعودية
مباراة منتخب روسيا والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير دقيقة عن انسحاب إسرائيل من مواجهة روسيا في النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.
ومن المعروف أنه تم تعليق مشاركة روسيا في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادان الدولي والأوروبي، وبالتالي فلا مجال لرفض إسرائيل اللعب في مواجهة روسيا من الأساس.
وكانت "سبوتنيك" قد نقلت غن الاتحادين الدولي "الفيفا" والأوروبي "اليويفا" لكرة القدم، بيانا مشتركا، في فبراير/ شباط الماضي، أعلنت فيه عن إيقاف منتخبات وأندية روسيا من جميع بطولاتهما لحين إشعار آخر.
وكشف بيان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن الاتحادين قررا أن "كل الفرق الروسية، سواء على المستوى الوطني أو الأندية" سيتم منعها من المشاركة في بطولاتهما حتى إشعار آخر.
وأشار البيان إلى أن "أسرة كرة القدم متحدة وتتضامن بشكل كامل مع الشعب المتضرر في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنهاء الشراكة مع "غازبروم" الروسية، والتي كانت أحد رعاة البطولة الأكبر على مستوى الأندية دوري أبطال أوروبا.
وسيشمل الإيقاف كافة المنتخبات الوطنية الروسية وقد يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في يوليو/ تموز المقبل.
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