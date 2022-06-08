كلمة "غامضة" قالها ملك الأردن وهو يصافح أحد المتقاعدين العسكريين تثير تساؤلات وتفاعلا... فيديو
اي والله #عليهم سيّدي 🇯🇴 https://t.co/WWd0tPydJH— Alaa A. Al_jbour🇯🇴 (@AlaaAAljbour1) June 7, 2022
يجتمع حول جلالة الملك من تخرجوا من مدرسة الجيش فتكون ابجديات القوة واللغة العسكرية سيدة الموقف وحين تخرج من حنجرة سيد البلاد #عليهم ويده على كتف النشامى من حملة التاج فهذا يعني ان العشائر الاردنية وابنائها في القوات المسلحة عاملين ومتقاعدين تقول #لبيك#عليهم pic.twitter.com/0Uw1NcutfR— 🇯🇴Mohammad Fawzi Al Salman (@MohammadFawziA3) June 8, 2022
عليهم...— ملاك*اني سميتها مريم*فرشته (@Mlak_aletwy) June 7, 2022
مصطلح اردني بسيط ...يحمل معاني كبيره
عليهم...
يقولها سيد البلاد لاحد افراد المحاربين القدامى/ المتقاعدين العسكريين
محترما خبرته وعمره الذي افناه في خدمة الاردن..#عليهم #مع_القائد pic.twitter.com/L8GQqULeiP
اي والله #عليهم— Tasneem 🇯🇴 (@Tasneem_hiary8) June 7, 2022
جلالة سيدنا الملك #عبدالله_الثاني_ابن_الحسين:
في إشارة إلى الميليشات التابعة للنظام الطائفي في إيران وتنظيم #حزب_الله الإرهابي المتواجدين في الأراضي السورية بمقربة من الحدود. pic.twitter.com/g2x4pID0eg
#الأمن_القومي #التنموي هو الرادع الواقي، #مع_القائد_الأعلى #عليهم دائماً، #الأسرة_الأردنية_الواحدة ضد أعداء الخارج، وضد من لا يخدم الوطن بجدارة وحصافة سواء «حكومة، برلمان، احزاب، أو مسؤولين» تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة، وكل من هو غير قادر على ذلك يريح الوطن ويلزم شأنه الخاص pic.twitter.com/AP6hRSt4rj— @MontaserSabbagh (@MontaserSabbagh) June 8, 2022