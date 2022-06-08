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https://arabic.sputniknews.com/20220608/كلمة-غامضة-قالها-ملك-الأردن-وهو-يصافح-أحد-المتقاعدين-العسكريين-تثير-تساؤلات-وتفاعلا-فيديو-1063293544.html
كلمة "غامضة" قالها ملك الأردن وهو يصافح أحد المتقاعدين العسكريين تثير تساؤلات وتفاعلا... فيديو
كلمة "غامضة" قالها ملك الأردن وهو يصافح أحد المتقاعدين العسكريين تثير تساؤلات وتفاعلا... فيديو
"عليهم"، كلمة واحدة، قالها عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني خلال استقباله عددا من المتقاعدين العسكريين في المملكة، أثارت تكهنات واسعة حول المقصودين بهذه... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T15:07+0000
2022-06-08T15:07+0000
ملك الأردن عبدالله الثاني
أخبار الأردن
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وكان الملك يصافح أحد المتقاعدين العسكريين عندما قال له "عليهم" (بمعنى في مواجهتهم)، ليرد الرجل في حماسة "أي والله عليهم".وأمس الثلاثاء، التقى الملك في الديوان الهاشمي مع نحو 135 متقاعدا عسكريا ممن خدموا معه في مختلف وحدات القوات المسلحة.وبحسب قناة "المملكة" الرسمية عبر الملك خلال اللقاء "عن تقديره الكبير لمدرسة رفاق السلاح التي تجسد المعنى الحقيقي لمفهوم الزمالة، وقال إنه على يقين بأن الأجيال المقبلة ستحافظ على هذه الروح والمعنوية العالية".وأكد الملك "اعتزازه بنشامى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، عاملين ومتقاعدين، معبراً عن شعوره بالسعادة في كل لقاء يجمعه بهم".
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ملك الأردن عبدالله الثاني, أخبار الأردن

كلمة "غامضة" قالها ملك الأردن وهو يصافح أحد المتقاعدين العسكريين تثير تساؤلات وتفاعلا... فيديو

15:07 GMT 08.06.2022
© AP Photo / Raad Adayleh ملك الأردن مع حرس الشرف خلال احتفالات بمناسبة الذكرى المئوية للثورة العربية ضد الأتراك العثمانيين عام 2016
 ملك الأردن مع حرس الشرف خلال احتفالات بمناسبة الذكرى المئوية للثورة العربية ضد الأتراك العثمانيين عام 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Raad Adayleh
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"عليهم"، كلمة واحدة، قالها عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني خلال استقباله عددا من المتقاعدين العسكريين في المملكة، أثارت تكهنات واسعة حول المقصودين بهذه الكلمة.
وكان الملك يصافح أحد المتقاعدين العسكريين عندما قال له "عليهم" (بمعنى في مواجهتهم)، ليرد الرجل في حماسة "أي والله عليهم".
وأمس الثلاثاء، التقى الملك في الديوان الهاشمي مع نحو 135 متقاعدا عسكريا ممن خدموا معه في مختلف وحدات القوات المسلحة.
وبحسب قناة "المملكة" الرسمية عبر الملك خلال اللقاء "عن تقديره الكبير لمدرسة رفاق السلاح التي تجسد المعنى الحقيقي لمفهوم الزمالة، وقال إنه على يقين بأن الأجيال المقبلة ستحافظ على هذه الروح والمعنوية العالية".
وأكد الملك "اعتزازه بنشامى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، عاملين ومتقاعدين، معبراً عن شعوره بالسعادة في كل لقاء يجمعه بهم".
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