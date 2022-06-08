https://arabic.sputniknews.com/20220608/كلمة-غامضة-قالها-ملك-الأردن-وهو-يصافح-أحد-المتقاعدين-العسكريين-تثير-تساؤلات-وتفاعلا-فيديو-1063293544.html

كلمة "غامضة" قالها ملك الأردن وهو يصافح أحد المتقاعدين العسكريين تثير تساؤلات وتفاعلا... فيديو

كلمة "غامضة" قالها ملك الأردن وهو يصافح أحد المتقاعدين العسكريين تثير تساؤلات وتفاعلا... فيديو

"عليهم"، كلمة واحدة، قالها عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني خلال استقباله عددا من المتقاعدين العسكريين في المملكة، أثارت تكهنات واسعة حول المقصودين بهذه... 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T15:07+0000

2022-06-08T15:07+0000

2022-06-08T15:07+0000

ملك الأردن عبدالله الثاني

أخبار الأردن

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وكان الملك يصافح أحد المتقاعدين العسكريين عندما قال له "عليهم" (بمعنى في مواجهتهم)، ليرد الرجل في حماسة "أي والله عليهم".وأمس الثلاثاء، التقى الملك في الديوان الهاشمي مع نحو 135 متقاعدا عسكريا ممن خدموا معه في مختلف وحدات القوات المسلحة.وبحسب قناة "المملكة" الرسمية عبر الملك خلال اللقاء "عن تقديره الكبير لمدرسة رفاق السلاح التي تجسد المعنى الحقيقي لمفهوم الزمالة، وقال إنه على يقين بأن الأجيال المقبلة ستحافظ على هذه الروح والمعنوية العالية".وأكد الملك "اعتزازه بنشامى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، عاملين ومتقاعدين، معبراً عن شعوره بالسعادة في كل لقاء يجمعه بهم".

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ملك الأردن عبدالله الثاني, أخبار الأردن