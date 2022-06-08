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كندا تحظر تصدير 28 خدمة حيوية للنفط والغاز والصناعات الكيماوية الروسية
كندا تحظر تصدير 28 خدمة حيوية للنفط والغاز والصناعات الكيماوية الروسية
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستحظر 28 نوعا من الاستشاريين من العمل في شركات النفط والغاز والكيماويات الروسية. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T14:18+0000
2022-06-08T14:18+0000
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أوتاوا - سبوتنيك. وقالت جولي في بيان: "تفرض هذه الإجراءات الجديدة حظرا على تصدير 28 خدمة حيوية لتشغيل صناعات النفط والغاز والصناعات الكيماوية، بما في ذلك الخدمات الفنية والإدارية والمحاسبية والإعلانية. ويستهدف حظر تصدير النفط والغاز والخدمات الكيميائية، التي تمثل نحو 50% من عائدات الميزانية الفيدرالية لروسيا".وتابع البيان: "من الآن فصاعدا، يُحظر على أي شخص في كندا وأي كندي خارج كندا تزويد روسيا أو أي شخص في روسيا بأي خدمة مشار إليها في الجزء 1 من الجدول 8 فيما يتعلق بأي صناعة مشار إليها في الجزء 2 من ذلك الجدول".وكانت الحكومة الكندية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على تعزيز الجهود في مجال الرقابة على صادرات التكنولوجيا والمنتجات التي قد تسهم في تعزيز القدرات العسكرية الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/كندا-والولايات-المتحدة-تتفقان-على-تشديد-الرقابة-على-الصادرات-إلى-روسيا-1063247935.html
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العالم, أخبار كندا, روسيا

كندا تحظر تصدير 28 خدمة حيوية للنفط والغاز والصناعات الكيماوية الروسية

14:18 GMT 08.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Alis901 / Kareersee, Latemar (cropped image)بحيرة كاريزا في كندا
بحيرة كاريزا في كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Alis901 / Kareersee, Latemar (cropped image)
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أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستحظر 28 نوعا من الاستشاريين من العمل في شركات النفط والغاز والكيماويات الروسية.
أوتاوا - سبوتنيك. وقالت جولي في بيان: "تفرض هذه الإجراءات الجديدة حظرا على تصدير 28 خدمة حيوية لتشغيل صناعات النفط والغاز والصناعات الكيماوية، بما في ذلك الخدمات الفنية والإدارية والمحاسبية والإعلانية. ويستهدف حظر تصدير النفط والغاز والخدمات الكيميائية، التي تمثل نحو 50% من عائدات الميزانية الفيدرالية لروسيا".
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وتابع البيان: "من الآن فصاعدا، يُحظر على أي شخص في كندا وأي كندي خارج كندا تزويد روسيا أو أي شخص في روسيا بأي خدمة مشار إليها في الجزء 1 من الجدول 8 فيما يتعلق بأي صناعة مشار إليها في الجزء 2 من ذلك الجدول".
وكانت الحكومة الكندية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على تعزيز الجهود في مجال الرقابة على صادرات التكنولوجيا والمنتجات التي قد تسهم في تعزيز القدرات العسكرية الروسية.
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