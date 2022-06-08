عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/كندا-والولايات-المتحدة-تتفقان-على-تشديد-الرقابة-على-الصادرات-إلى-روسيا-1063247935.html
كندا والولايات المتحدة تتفقان على تشديد الرقابة على الصادرات إلى روسيا
كندا والولايات المتحدة تتفقان على تشديد الرقابة على الصادرات إلى روسيا
أعلنت الحكومة الكندية، أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على تعزيز الجهود في مجال الرقابة على صادرات التكنولوجيا والمنتجات التي قد تسهم في تعزيز القدرات العسكرية... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T02:15+0000
2022-06-08T02:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104420/11/1044201136_0:0:2004:1128_1920x0_80_0_0_3e1382498c05c8f2069351c1d250480f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة حرس الحدود الكندية في بيان اليوم الأربعاء: "سنعزز التعاون بين الأجهزة الأمنية عبر الالتزام المشترك باستخدام صلاحياتنا والموارد للكشف عن انتهاكات نظام الرقابة على الصادرات والتصدي لها وقطع دابرها".ولفت البيان إلى أن السلطات، "ستكثف الجهود لمنع وصول المنتجات والتكنولوجيا ذات الأهمية الحيوية إلى روسيا".وأضاف أن البلدين سيتبادلان المعلومات، وسيقومان بمصادرة الشحنات المخالفة للقيود على الصادرات إلى روسيا، وسيتعاونان في مجال التحقيقات.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104420/11/1044201136_369:0:1873:1128_1920x0_80_0_0_76867665e403650356e2e5de58e95158.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

كندا والولايات المتحدة تتفقان على تشديد الرقابة على الصادرات إلى روسيا

02:15 GMT 08.06.2022
© Sputnik . Rami Solimanتجارة بضائع استيراد وتصدير
تجارة بضائع استيراد وتصدير - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Rami Soliman
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الحكومة الكندية، أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على تعزيز الجهود في مجال الرقابة على صادرات التكنولوجيا والمنتجات التي قد تسهم في تعزيز القدرات العسكرية الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة حرس الحدود الكندية في بيان اليوم الأربعاء: "سنعزز التعاون بين الأجهزة الأمنية عبر الالتزام المشترك باستخدام صلاحياتنا والموارد للكشف عن انتهاكات نظام الرقابة على الصادرات والتصدي لها وقطع دابرها".
ولفت البيان إلى أن السلطات، "ستكثف الجهود لمنع وصول المنتجات والتكنولوجيا ذات الأهمية الحيوية إلى روسيا".
وأضاف أن البلدين سيتبادلان المعلومات، وسيقومان بمصادرة الشحنات المخالفة للقيود على الصادرات إلى روسيا، وسيتعاونان في مجال التحقيقات.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 14:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала