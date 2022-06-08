https://arabic.sputniknews.com/20220608/كندا-والولايات-المتحدة-تتفقان-على-تشديد-الرقابة-على-الصادرات-إلى-روسيا-1063247935.html
كندا والولايات المتحدة تتفقان على تشديد الرقابة على الصادرات إلى روسيا
كندا والولايات المتحدة تتفقان على تشديد الرقابة على الصادرات إلى روسيا
أعلنت الحكومة الكندية، أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على تعزيز الجهود في مجال الرقابة على صادرات التكنولوجيا والمنتجات التي قد تسهم في تعزيز القدرات العسكرية... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T02:15+0000
2022-06-08T02:15+0000
2022-06-08T02:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة حرس الحدود الكندية في بيان اليوم الأربعاء: "سنعزز التعاون بين الأجهزة الأمنية عبر الالتزام المشترك باستخدام صلاحياتنا والموارد للكشف عن انتهاكات نظام الرقابة على الصادرات والتصدي لها وقطع دابرها".ولفت البيان إلى أن السلطات، "ستكثف الجهود لمنع وصول المنتجات والتكنولوجيا ذات الأهمية الحيوية إلى روسيا".وأضاف أن البلدين سيتبادلان المعلومات، وسيقومان بمصادرة الشحنات المخالفة للقيود على الصادرات إلى روسيا، وسيتعاونان في مجال التحقيقات.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
كندا والولايات المتحدة تتفقان على تشديد الرقابة على الصادرات إلى روسيا
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أعلنت الحكومة الكندية، أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على تعزيز الجهود في مجال الرقابة على صادرات التكنولوجيا والمنتجات التي قد تسهم في تعزيز القدرات العسكرية الروسية.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت وكالة حرس الحدود الكندية في بيان اليوم الأربعاء: "سنعزز التعاون بين الأجهزة الأمنية عبر الالتزام المشترك باستخدام صلاحياتنا والموارد للكشف عن انتهاكات نظام الرقابة على الصادرات والتصدي لها وقطع دابرها".
ولفت البيان إلى أن السلطات، "ستكثف الجهود لمنع وصول المنتجات والتكنولوجيا ذات الأهمية الحيوية إلى روسيا".
وأضاف أن البلدين سيتبادلان المعلومات، وسيقومان بمصادرة الشحنات المخالفة للقيود على الصادرات إلى روسيا، وسيتعاونان في مجال التحقيقات.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.