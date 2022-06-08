عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220608/لافروف-يجب-على-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-ضمان-التوازن-في-المنطقة-الأوروبية-الأطلسية-1063247710.html
لافروف: يجب على منظمة معاهدة الأمن الجماعي ضمان التوازن في المنطقة الأوروبية الأطلسية
لافروف: يجب على منظمة معاهدة الأمن الجماعي ضمان التوازن في المنطقة الأوروبية الأطلسية
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي يجب أن تصبح عاملا يضمن التوازن في المنطقة الأوروبية الأطلسية. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T01:29+0000
2022-06-08T01:29+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062092581_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c55b790ea7fcea3ea28e01694462ea0.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير الروسي في مقابلة لفيلم يدور حول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إن المنظمة ستتطور اعتمادا على الاحتياجات التي تنشأ بالفعل في الحياة العملية، ولكن "لا يحب الجميع تطوير المنظمة"، بما في ذلك أعضاء الناتو.وأشار لافروف إلى أن مناقشة ساخنة قد تكشفت الآن حول كيفية تنفيذ قرارات قمم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن ضمان عدم قابلية الأمن للتجزئة.وقال لافروف: "إن صيغة عدم قابلية الأمن للتجزئة، التي وقعها جميع رؤساء ورؤساء حكومات دول الناتو، من بين أمور أخرى، تعني رفض محاولات أي بلد أو مجموعة من البلدان أو أي منظمة للمطالبة بدور مهيمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية".ولفت لافروف إلى أنَّ الناتو، بنشاطه، يفعل بالضبط ما هو محظور وما تعهد أعضاؤه بعدم القيام به".وأضاف: "لذلك، ينبغي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أن تعمل كعامل يضمن التوازن في المنطقة الأوروبية الأطلسية. أنا مقتنع بأنها (منظمة شابة نسبيا مقارنة بحلف شمال الأطلسي)، مع تقدم مناقشاتنا ومبادراتنا بشأن الأمن في المنطقة، ستصبح سلطتها وصوتها أكثر أهمية".تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي 6 جيوش، بينها ثاني أقوى جيش في العالم وهو الجيش الروسي.ويرجع تاريخ تأسيس المنظمة إلى عام 2002 على أساس معاهدة الأمن الجماعي الموقعة عام 1992.وفي الـ22 من مايو/ أيار الماضي، حذر الأمين العام للمنظمة من ضم أعضاء جدد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدا أن المنظمة تملك القوات والوسائل اللازمة للرد على ما وصفته بـ "التهديدات المحتملة".
https://arabic.sputniknews.com/20220528/ما-هي-القدرات-العسكرية-لجيوش-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-2022-1062826992.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062092581_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_c3529d7f7676bbc1238d65a69e25dff0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

لافروف: يجب على منظمة معاهدة الأمن الجماعي ضمان التوازن في المنطقة الأوروبية الأطلسية

01:29 GMT 08.06.2022
© وزارة الخارجية الروسية / الذهاب إلى بنك الصورزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عمان
زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© وزارة الخارجية الروسية
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي يجب أن تصبح عاملا يضمن التوازن في المنطقة الأوروبية الأطلسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير الروسي في مقابلة لفيلم يدور حول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إن المنظمة ستتطور اعتمادا على الاحتياجات التي تنشأ بالفعل في الحياة العملية، ولكن "لا يحب الجميع تطوير المنظمة"، بما في ذلك أعضاء الناتو.
وأشار لافروف إلى أن مناقشة ساخنة قد تكشفت الآن حول كيفية تنفيذ قرارات قمم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن ضمان عدم قابلية الأمن للتجزئة.
مراسم افتتاح المناورات المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لقوات الرد السريع، لدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجسكاتن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
ما هي القدرات العسكرية لجيوش منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 2022
28 مايو, 19:30 GMT
وقال لافروف: "إن صيغة عدم قابلية الأمن للتجزئة، التي وقعها جميع رؤساء ورؤساء حكومات دول الناتو، من بين أمور أخرى، تعني رفض محاولات أي بلد أو مجموعة من البلدان أو أي منظمة للمطالبة بدور مهيمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية".
ولفت لافروف إلى أنَّ الناتو، بنشاطه، يفعل بالضبط ما هو محظور وما تعهد أعضاؤه بعدم القيام به".
وأضاف: "لذلك، ينبغي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أن تعمل كعامل يضمن التوازن في المنطقة الأوروبية الأطلسية. أنا مقتنع بأنها (منظمة شابة نسبيا مقارنة بحلف شمال الأطلسي)، مع تقدم مناقشاتنا ومبادراتنا بشأن الأمن في المنطقة، ستصبح سلطتها وصوتها أكثر أهمية".
تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي 6 جيوش، بينها ثاني أقوى جيش في العالم وهو الجيش الروسي.
ويرجع تاريخ تأسيس المنظمة إلى عام 2002 على أساس معاهدة الأمن الجماعي الموقعة عام 1992.
وفي الـ22 من مايو/ أيار الماضي، حذر الأمين العام للمنظمة من ضم أعضاء جدد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدا أن المنظمة تملك القوات والوسائل اللازمة للرد على ما وصفته بـ "التهديدات المحتملة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 14:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала