https://arabic.sputniknews.com/20220608/لافروف-يناقش-في-أنقرة-تصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-1063247592.html
لافروف يناقش في أنقرة تصدير الحبوب من أوكرانيا
لافروف يناقش في أنقرة تصدير الحبوب من أوكرانيا
يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T00:41+0000
2022-06-08T00:41+0000
2022-06-08T00:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أنقرة - سبوتنيك. ومن المتوقع أن يناقش الجانبان حلا ممكنا لمشكلة صادرات الحبوب الأوكرانية وآفاق استئناف المحادثات الروسية الأوكرانية، التي عملت فيها تركيا في السابق وسيطا.وأمس الثلاثاء، ناقش وزيرا الدفاع الروسي والتركي سيرغي شويغو وخلوصي أكار بالتفصيل سلامة الملاحة في البحر الأسود فيما يتعلق بحل مشكلة تصدير الحبوب من أوكرانيا.شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباسفي 24 فبراير/ شباط بعد أن تقدمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان بطلب للمساعدة في صد هجمات القوات الأوكرانية.أجرت موسكو وكييف محاولات عدة بعد ذلك للتفاوض على وقف إطلاق النار، وعقدتا اجتماعين في تركيا، وتبادلتا عشرات من أسرى الحرب، لكن توصلا إلى اتفاق حتى الآن وتوقفت المحادثات بمبادرة من كييف.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
لافروف يناقش في أنقرة تصدير الحبوب من أوكرانيا
تابعنا عبر
يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو.
أنقرة - سبوتنيك
. ومن المتوقع أن يناقش الجانبان حلا ممكنا لمشكلة صادرات الحبوب الأوكرانية وآفاق استئناف المحادثات الروسية الأوكرانية، التي عملت فيها تركيا في السابق وسيطا.
وأمس الثلاثاء، ناقش وزيرا الدفاع الروسي والتركي سيرغي شويغو وخلوصي أكار بالتفصيل سلامة الملاحة في البحر الأسود فيما يتعلق بحل مشكلة تصدير الحبوب من أوكرانيا.
شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس
في 24 فبراير/ شباط بعد أن تقدمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان بطلب للمساعدة في صد هجمات القوات الأوكرانية.
أجرت موسكو وكييف محاولات عدة بعد ذلك للتفاوض على وقف إطلاق النار، وعقدتا اجتماعين في تركيا، وتبادلتا عشرات من أسرى الحرب، لكن توصلا إلى اتفاق حتى الآن وتوقفت المحادثات بمبادرة من كييف.