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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/لافروف-يناقش-في-أنقرة-تصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-1063247592.html
لافروف يناقش في أنقرة تصدير الحبوب من أوكرانيا
لافروف يناقش في أنقرة تصدير الحبوب من أوكرانيا
يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T00:41+0000
2022-06-08T00:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أنقرة - سبوتنيك. ومن المتوقع أن يناقش الجانبان حلا ممكنا لمشكلة صادرات الحبوب الأوكرانية وآفاق استئناف المحادثات الروسية الأوكرانية، التي عملت فيها تركيا في السابق وسيطا.وأمس الثلاثاء، ناقش وزيرا الدفاع الروسي والتركي سيرغي شويغو وخلوصي أكار بالتفصيل سلامة الملاحة في البحر الأسود فيما يتعلق بحل مشكلة تصدير الحبوب من أوكرانيا.شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباسفي 24 فبراير/ شباط بعد أن تقدمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان بطلب للمساعدة في صد هجمات القوات الأوكرانية.أجرت موسكو وكييف محاولات عدة بعد ذلك للتفاوض على وقف إطلاق النار، وعقدتا اجتماعين في تركيا، وتبادلتا عشرات من أسرى الحرب، لكن توصلا إلى اتفاق حتى الآن وتوقفت المحادثات بمبادرة من كييف.
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أخبار أوكرانيا

لافروف يناقش في أنقرة تصدير الحبوب من أوكرانيا

00:41 GMT 08.06.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو.
أنقرة - سبوتنيك. ومن المتوقع أن يناقش الجانبان حلا ممكنا لمشكلة صادرات الحبوب الأوكرانية وآفاق استئناف المحادثات الروسية الأوكرانية، التي عملت فيها تركيا في السابق وسيطا.
وأمس الثلاثاء، ناقش وزيرا الدفاع الروسي والتركي سيرغي شويغو وخلوصي أكار بالتفصيل سلامة الملاحة في البحر الأسود فيما يتعلق بحل مشكلة تصدير الحبوب من أوكرانيا.
شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباسفي 24 فبراير/ شباط بعد أن تقدمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان بطلب للمساعدة في صد هجمات القوات الأوكرانية.
أجرت موسكو وكييف محاولات عدة بعد ذلك للتفاوض على وقف إطلاق النار، وعقدتا اجتماعين في تركيا، وتبادلتا عشرات من أسرى الحرب، لكن توصلا إلى اتفاق حتى الآن وتوقفت المحادثات بمبادرة من كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 14:54 GMT
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